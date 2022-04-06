Petrol
107.72
1.01%
Euro
16.11
0.31%
Dolar
14.74
0.17%
Altın
910.28
-0.07%
Borsa
2327
0.04%
Bitcoin
664.144
-3.65%
BTXN Coin
31.32
-5.74%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Şarkıcı Ed Sheeran'nın telif zaferi

    İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 2017'deki Shape of You şarkısıyla ilgili görülen telif hakkı davasını kazandı.
    • AA
    • 06.04.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkıcı Ed Sheeran'nın telif zaferi

    Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, şarkıyı 2015'teki başka bir şarkıdan bazı bölümleri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetti.

    Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede, Shape of You şarkısının kopyalandığı iddia edilen Oh Why şarkısını daha önce hiç duymadıklarını öne sürdü.

    Şarkıcı Ed Sheeran nın telif zaferi #1

    DAVAYI KAZANDI

    Mahkeme başkanı Antony Zacaroli, Sheeran'ın "Oh Why" şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti. "Shape of You", 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.


    İlginizi Çekebilir

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması
    Medya

    Ebrar Karakurt’tan Türkiye açıklaması

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin taktikleri
    Futbol

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin taktikleri

    'Başıboş köpek kalmayana kadar mücadele edeceğim'
    3. Sayfa

    'Başıboş köpek kalmayana kadar mücadele edeceğim'

    Görüş Bildir