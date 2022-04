Şarkıcı Ed Sheeran'nın telif zaferi

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, 2017'deki Shape of You şarkısıyla ilgili görülen telif hakkı davasını kazandı.

Şarkının söz yazarlarından Ed Sheeran, John McDaid ve Steven McCutcheon, şarkıyı 2015'teki başka bir şarkıdan bazı bölümleri kopyaladıklarına dair iddiaları reddetti.

Sheeran ve şarkının söz yazarları, mahkemede, Shape of You şarkısının kopyalandığı iddia edilen Oh Why şarkısını daha önce hiç duymadıklarını öne sürdü.

DAVAYI KAZANDI

Mahkeme başkanı Antony Zacaroli, Sheeran'ın "Oh Why" şarkısının bazı bölümlerini kasten ya da bilerek kullanmadığına hükmetti. "Shape of You", 2017'de İngiltere'de en çok satılan şarkı olmuştu.