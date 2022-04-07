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    Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri

    Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konserini 9 ve 12 Nisan'da sanatseverlerle buluşturacak.
    • AA
    • 07.04.2022 - 09:06
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    Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri

    Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası, Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik biçimde hazırladıkları özel konserle sahne alacak. Şef Serdar Yalçın'ın yöneteceği gecede, koro şefliğini Mahir Seyrek üstlenecek.

    Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinin farklı yorumla seslendirileceği konserde soprano Sema Çavuşoğlu Suna, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay solist olarak sahnede olacak.

    Senfonik Neşet Ertaş Türküleri konseri #1

    9 NİSAN'DA BAŞLIYOR

    Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, 9 ve 12 Nisan'da saat 20.00'de başlayacak.


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