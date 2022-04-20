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    Servet değerindeki 400 yıllık tablo, depoda ortaya çıktı

    Avustralya'da bir depoda bulunan 400 yıllık tablo, adeta servet değerinde.
    • 20.04.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 11:48
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    Servet değerindeki 400 yıllık tablo, depoda ortaya çıktı

    Still Life adındaki 400 yıllık tablo, Avusturalya’da Woodford Academy müzesinin deposunda ortaya çıktı. Hollandalı usta bir sanatçıya ait olduğu düşünülen tablonun değerinin, milyonlarca dolar olabileceği konuşuluyor.

    Hollanda Altın Çağı’na ait bu tablo, 60 bin sanat eserinin yer aldığı geniş bir koleksiyonda ortaya çıktı. 17. yüzyılda Hollanda’da yapıldığı düşünülen tablo, Avusturalya Ulusal Vakfı’nın koruması altına girdi.

    Servet değerindeki 400 yıllık tablo, depoda ortaya çıktı #1

    Tablonun kökeni

    Tabloda, bir masa örtüsü üzerine konumlanmış etli turta, ekmek, fındık ve birkaç bardak dikkat çekiyor. Sanat eserinin Holllandalı ünlü ressam Willem Claesz’nin oğlu Gerri Willemsz’e ait olduğu düşünülse de tablonun kökeniyle ilgili araştırmalar devam ediyor.


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