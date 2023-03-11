Sharon Stone'den yıllar sonra gelen Temel İçdüdü filmi itirafı Ünlü Amerikalı yıldız Sharon Stone'den yıllar sonra gelen itiraf... Ünlü oyuncu filmde bacak sahnesi yüzünden oğlunun velayetini kaybettiğini söyledi.

Başrollerinde Sharon Stone'nın olduğu ve aynı zamanda yönetmen koltuğunda da kendisi olan Sharon Stone'nın oynadığı Temel İçgüdü filmi 1993'de vizyona girdi. Vizyona girer girmez kısa sürede gişe rekoru kıran filmde en çok konuşulan detay ise ünlü oyuncunun bacak sahnesi oldu.

Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf ise filmi ve sahneyi bir kez daha gündeme getirdi. Sharon Stone yaptığı açıklamada "Benim o filmi çeken biri olarak nasıl bir ebeveyn olduğumu sorgulamak istediler" dedi.

Temel İçgüdü filmiyle kısa sürede şöhreti yakalayan ünlü oyuncu, filmdeki cüretkar sahnelerle adından söz ettirmişti. 64 yaşındaki ünlü isim bu filmden dolayı özel hayatının kötü etkilendiğini ve oğlunun velayetini kaybettiğini söyledi.

"Kalbim kırıldı"

Oğlunun velayetini kaybeden Stone, bunun üzerine çok üzüldüğünü ve içine kapandığını belirtti. Stone; "İnsanlar artık normal televizyonda çıplak dolaşıyorlar ve belki beni saniyenin 16'da 1'i kadar bir süre çıplak gördünüz ve çocuğumun velayetini kaybettim" ifadesini kullandı.

"Annen seks filmleri yapıyor"

Stone;

"Çocuğumun velayetini kaybettim. Hakim çocuğuma, benim minik oğluma, 'Annenin seks filmleri yaptığını biliyor musun?' diye sordu. Bu, sistem tarafından uğradığım bir çeşit tacizdi. Benim, o filmi çeken biri olarak ne türden bir ebeveyn olduğumu sorgulamaya yönelikti" diye konuştu.

Rekor kıran film

Film, gösterildiği yıl 350 milyon dolarlık hasılat elde ederek tüm zamanların en yüksek gişesine ulaşan dördüncü filmi olmuştu.