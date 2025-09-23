Siirt'te 261 yıllık ışık mucizesi

Siirt’in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından 261 yıl önce inşa edilen ışık düzeneği, bu yıl da eşsiz manzarasına tanıklık ettirdi. Güneşin ilk ışıkları, ekinoks gününde hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin türbesinin başucunu aydınlattı.

Valilik öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı, Belediye ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ilçe meydanında sabah namazının ardından program gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle yapıldı.

"VEFA VE SADAKATİN NİŞANESİ"

Programda konuşan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Tillo’nun ilmi ve manevi yönüyle tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu belirterek şunları söyledi:

İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocasına olan vefasıyla inşa ettiği bu ışık düzeneği, yalnızca bir mühendislik harikası değil; aynı zamanda sadakatin, saygının ve aşkın ifadesidir. Türbeye düşen bu ışık, bizlere yol gösteren ilim ve irfanın da sembolüdür.

KATILIMCILAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Belediye hizmet binasına kurulan dev ekrandan da takip edilen ışık hadisesi, saat 06.21’de başladı ve yaklaşık beş dakika sürdü. Katılımcılar, tekbir ve salavatlar eşliğinde izledikleri bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Programa; AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

IŞIK HADİSESİNİN HİKAYESİ

İbrahim Hakkı Hazretleri, 1734’te hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin vefatının ardından büyük üzüntü yaşadı ve “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek özel bir düzenek kurdu.

Tillo’nun üç kilometre uzağındaki tepede inşa edilen taş duvardan süzülen güneş ışınları, kuledeki aynadan kırılarak türbeye yönlendiriliyor ve hocasının başucunu aydınlatıyordu.

YENİDEN HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

1960’lı yıllarda yapılan restorasyon sırasında pencerenin yeri değiştiği için düzenek bozuldu. Ancak 2011’de farklı üniversitelerden bilim insanlarının çalışmalarıyla sistem yeniden işler hale getirildi. Böylece yüzyıllardır süregelen manevi miras, tekrar izlenebilir oldu.