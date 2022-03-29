Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'ndan genç müzisyenlere ücretsiz konser

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası genç müzisyenlerle bir araya gelecek.

Venezuela’da sosyal sorumluluk amacıyla kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası 8 Nisan’da konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verecek.

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'daki konserlerinin ardından önemli bir konser vermeye hazırlanıyor.

Konservatuvar ve güzel sanatlar lisesi öğrencilerine özel olarak düzenlenecek ücretsiz konser 8 Nisan Cuma saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Konsere katılmak isteyen öğrenciler issanat.com.tr internet sitesinden rezervasyon yapabilecekler.





"BATI YAKASININ HİKAYESİ"

Genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserleri yer alıyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetecek.

Leipzig Filarmoni Orkestrası, Rotterdam Filarmoni Orkestrası, Viyana Radyo Senfonisi, Rusya Devlet Senfonisi, Tokyo Filarmoni ve Singapur Senfoni Orkestrası gibi dünyanın saygın orkestralarını yöneten orkestra şefi Christian Vasquez'in batonu devralacağı konserin ikinci bölümünde ise Leonard Bernstein'ın unutulmaz eseri “Batı Yakasının Hikâyesi” müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik dansları da seslendirilecek.