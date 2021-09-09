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- Sinema tutkunlarına: (10-17 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler
Sinema tutkunlarına: (10-17 Eylül) Bu hafta vizyona giren filmler
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 12:16
- Güncelleme : 09.09.2021 - 12:24
Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.
Türkiye'deki sinema salonlarında bu haftadan itibaren 5'i yerli 4'ü yabancı olmak üzere 9 film seyircisiyle buluşacak.
Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...
VİZYONDA BU HAFTA 10-17 EYLÜL 2021
SUVEYDA
Yönetmen Mesut Uçakan
Senarist Hasan Yılmaz
Oyuncular: Necip Fazlı Belge, Fatih Küçük, Yusuf Duru
11 yaşında bir çocuk olan Hadim, dedesi ile birlikte ders çalıştığı sırada evin karşı duvarına beyaz bir güvercin konar. Beyaz güvercinden fazlasıyla etkilenen Hadim, o andan itibaren beyaz güvercini aklından çıkaramaz. Güvercini kendisiyle konuşmaya gelen bir melek olarak gören Hadim, Derviş'in diyar diyar aradığı sevdiği Suveyda'nın adını ona verir. Aradan geçen birkaç günün ardından Hadim, güvercini rüyasında görür. Rüyasında güvercini önce dedesinin omzunda daha sonra ise boş bir tabutun içinde görmesi Hadim'i ürkütür.
ELLİ KELİMELİK MEKTUPLAR
Yönetmen Emir Khalilzadeh
Senarist Nevin Şahin
Oyuncular: İlker Kızmaz, Gizem Karaca, Tekin Temel
Elli Kelimelik Mektuplar, 27 Mayıs darbesiyle Yassıada'ya sürgün edilen Tevfik İleri ve ailesinin yaşadıklarını konu ediyor. 27 Mayıs darbesiyle askeri cunta yönetimi ele geçirip, her şeyi kontrol altına alır. Adnan Menderes döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Tevfik İleri, cunta yönetimi tarafından Yassıada’ya sürgün edilir. Aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri, hayata yazmasına izin verilen elli kelimelik mektuplarla tutunmaya çalışır.
İNSANLAR İKİYE AYRILIR
Yönetmen Tunç Şahin
Senarist Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın
İnsanlar İkiye Ayrılır, borç tahsil eden bir şirketin çalışanlarının hikayesini konu ediyor. Bir şirket, bankaların çeşitli nedenlerle peşine düşmediği borçları satın alır. Duygu ve Bahadır da her ne olursa olsun borçları tahsil eden bu şirketin çalışanlarındandır. Kısa sürede şirketin en başarılı elemanlarından biri haline gelen Duygu, en yüksek tahsilatı yapan çalışanın ek prim kazandığı firmada Bahadır'la kıyasıya bir rekabete girişir. Bir gün ikili, Ceren Gürel bir borçlunun dosyasını takip etmeye başlar. Kadını sıkıştırmak için çeşitli oyunlar oynayan Duygu ve Bahadır, bu sırada işin sonunda alacakları prim için birbirlerine karşı mücadele eder.
BATURALP
Yönetmen Gökhan Aksu
Senarist Gürkan Arıkboğa
Oyuncular: Gürkan Arıkboğa, Yakup Yavru, Oğuz Serin
Herkesin birbirini tanıdığı mahallede yaşayan Baturalp, yakın arkadaşı Mahmut ile birlikte kahvehane işletir. Baturalp ve Mahmut, kahvehaneyi kapatıp eve gittikleri bir gün sokakta silah sesi duyarlar. Bir arabanın içinden iki kişinin inip koşarak uzaklaştığını gören iki arkadaş, arabanın yanına gittiklerinde bir adamın öldüğünü görürler. Öldürülen adamın yan koltuğunda büyük bir siyah çanta bulan Baturalp ve Mahmut, çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaşırlar. Ancak bu sırada Baturalp ve Mahmut iki mafya elemanı izlemektedir ve onların çantayı alıp kaçmasıyla mafya ikilinin peşine düşer.
SİR-AYET: ÖLÜ DOĞAN
Yönetmen Günay Günaydın
Senarist Murat Güleç
Oyuncular: Efsun Akkurt, Sebahat Adalar, Betül Ceyhan
Sir-Ayet: Ölü Doğan, tuhaf durumlarla karşı karşıya kalan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Hazal, bir klinikte çalışan genç bir doktordur. Beş yıl önce annesini kaybeden Hazal, sık sık rüyalarında annesini korkunç bir halde görür. Aynı zamanda evinde de tuhaf sesler duymaya başlayan Hazal, bu durumdan psikolojik olarak etkilenir. Ondaki bu huzursuzluk, doktor olan arkadaşı Şenay’ın da gözünden kaçmaz. Şenay’ın annesini ziyarette gittiği bir gün Hazal ona sorunlarını anlatır. Bunun üzerine Şenay’ın annesi Hazal'a bu konulara hakim olan yaşlı bir şifacıya gitmesini tavsiye eder. Şifacı kadından tavsiyeler alan Hazal, geri dönüşü olmayan korkunç bir yolculuğa çıkar.
DURSUN SU
Yönetmen Tom McCarthy
Senarist Tom McCarthy, Thomas Bidegain
Oyuncular: Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin
Orijinal adı Stillwater
Durgun Su, işlemediği bir cinayetten dolayı tutuklanan kızını kurtarmaya çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Kızının hapse girmesi ile büyük bir yıkıma uğrayan Bill, kızının yanında olabilmek için Oklahoma’dan Marsilya’ya gider. İşlemediğini iddia ettiği bir cinayet vakasından dolayı hapiste bulunan kızını içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Bill, kendisini zorlu bir mücadelenin içine atar. Ancak onun işi hiç de kolay değildir. Bill, kültürel farklılıklar, anlayamadığı bir dilin önüne çıkardığı engeller ve karmaşık bir hukuk sistemi ile karşı karşıya kalsa da, kızını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızını temize çıkarmaya çalışırken Marsilya’da tanıştığı bir kadın ve kızından da yardım alan Bill, bu süreçte kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.
KARA KUTU
Yönetmen Yann Gozlan
Senarist Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
Oyuncular: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Orijinal adı Boîte noire
Kara Kutu, bir uçak kazasının nedenini çözmeye çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Dubai'den Paris'e giden bir uçak düştüğünde, başarılı bir kara kutu analisti olan Mathieu kazanın nedenini bulmakla görevlendirilir. Gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmalara başlayan Mathieu, bu süreçte üstlerine meydan okuyup, gün geçtikçe kendisini daha fazla riske atar.
ÇOK SATANLAR
Yönetmen Lina Roessler
Senarist Anthony Grieco
Oyuncular: Michael Caine, Aubrey Plaza, Scott Speedman
Orijinal adı Best Sellers
Çok Satanlar, genç bir yayıncıya yardım etmek için isteksizce son bir kitap turuna çıkan huysuz, emekli bir yazarın hikayesini konu ediyor. Hırslı bir editör olan Lucy Stanbridge, babasının butik yayınevini devralır. Ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Gençlik kitapları çıkaran Lucy, iflasın eşiğindedir. Tam da bu sırada tozlu rafların içinden eski bir sözleşme bulur. Sözleşmede şirketi meşhur eden yazar Harris Shaw'ın yayınevine bir kitap borçlu olduğu yazmaktadır. Teknolojinin tüm avantajlarından yararlanmaya kararlı olan Lucy, huysuz, yaşlı ve alkolik olan Harris'i zor olsa da ikna ederek onunla bir kitap turnesine çıkar.
"Z"
Yönetmen Brandon Christensen
Senarist Brandon Christensen, Colin Minihan
Oyuncular: Keegan Connor Tracy, Sean Rogerson, Jett Klyne
Z, oğulları hayali bir arkadaş edinen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Beth ve Kevin’in sekiz yaşındaki oğulları Joshua ile mutlu bir yaşamı vardır. Joshua, kendisine ‘Z’ adında hayali bir arkadaş edindiğinde, Beth ve Kevin bu durumu sevimli bulur. Ancak çok geçmeden durumun düşündüklerinden bambaşka olduğunu fark ederler. ‘Z’, Joshua üzerinde korkunç bir etki yapar ve çiftin masum oğulları tanımadıkları birine dönüşür. Ancak Beth, geçmişi hakkında gerçekleri ortaya çıkardığında, Joshua’nın hayalini arkadaşının sandıkları gibi hayali olmayabileceğini öğrenirler.