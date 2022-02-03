Sinemalarda bu hafta 4 Şubat 2022: Hangi filmler vizyona girecek

Bu hafta beyazperdede yer alacak yerli ve yabancı filmler belli oldu. 4 Şubat Cuma itibarıyla vizyona girecek yeni filmleri sıraladık...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluşacak.

Kabus Sokağı, Dilberay, Kürtaj, Afacanlar: İş Başa Düştü ve Arekalar izleyiciyle buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

DİLBERAY

Yönetmen Ketche

Senarist Kamuran Süner, Nalan Merter Savaş

Oyuncular: Büşra Pekin, Zeliha Kendirci, Nursel Köse

Dilber Ay, Kahramanmaraş'ta sekiz çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Hayata çadırda başlayan Dilber Ay, 13 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir adama para karşılığı satıldı. Evlenip, çocuk sahibi olan Dilber Ay'ın en büyük tutkusu şarkı söylemekti ve bu yüzden dayak yiyip, işkence çekti. Ancak o yaşadığı her acıya rağmen sesinden aldığı güçle sahnelere adım attı. Yaşamı boyunca zirveyi gördüğü gibi dibe de vuran Dilber Ay, düştüğü dipsiz kuyulardan şarkı söyleyerek çıktı.

MOONFALL

Yönetmen Roland Emmerich

Senarist Roland Emmerich, Harald Kloser

Oyuncular: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II)

Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Gizemli bir güç Ay'ı Dünya çevresindeki yörüngesinden çıkıp, Dünya'ya doğru hareket etmeye başlamasına neden olur. Çarpışmanın gerçekleşmesine sadece haftalar kala NASA yöneticisi ve eski astronot Jo Fowler, dünyanın yaklaşmakta olan sonunu önlemek için bir çözümü olduğuna inanır. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanır. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir yolculuğa çıkar.

AFACANLAR: İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Yönetmen Enes Ateş

Senarist Enes Ateş

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı

Emirhan 13 yaşında olan bir çocuktur. Onun ve en yakın arkadaşları Ege ve Berkcan'ın en büyük hayali, babası Sedat'ın güvenlik müdüğü olduğu AVM'de bir gece geçirip gönüllerince VR oyunları oynamaktır. Ünlü bir eserin AVM'de sergileneceği gün babasına destek olmak için AVM'ye giden Emirhan, hayallerine kavuşma fırsatı yakalar. Babası bir talihsizlik sonucu gece nöbetine kalınca Emirhan'da arkadaşlarını AVM'ye çağırır. Bu sırada iki hırsız sergilenen tabloyu çalmak AVM'ye girer. Gençler, tüm gece oyun oynamayı planlarken kendilerini bir anda hırsızlarla büyük bir mücadelenin içinde bulur.

KÜRTAJ

Yönetmen Audrey Diwan

Senarist Audrey Diwan, Marcia Romano

Oyuncular: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami

Orijinal adı L'Evénement

Film, kürtajın yasa dışı olduğu 1963 yılında Fransa'da geçiyor. Geleceği parlak bir öğrenci olan Anne’in hayatı, hamile olduğunu öğrenmesiyle alt üst olur. Zor bir dönemden geçen Anne, eğitimini bitirmek ve proleter ailesinin sosyal kaderinden kaçmak için kürtaj yaptırmaya karar verir.

KABUS SOKAĞI

Yönetmen Guillermo del Toro

Senarist Guillermo del Toro, Kim Morgan

Oyuncular: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette

Orijinal adı Nightmare Alley

Stanton ‘Stan’ Carlisle, kasaba kasaba dolaşan bir karnavalın ekibine katılmıştır. Amacı ise Matmazel Zeena'nın ve alkolik kocası Pete'in "zihin okuma" numaralarının sırrını çözmektir. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştır. Ancak Pete öldüğünde, Zeena Stan'i ortağı olarak kabul etmeye zorlanır. Kısa sürede Stan, insanları manipüle edip dolandırma işinde Zeena'nın rahmetli eşinden çok daha yetenekli olduğunu kanıtlar. Hırslanan Stan, dolandırıcılık oyununu kendi başına da yapabileceğine inanmaya başlar. Ancak Zeena ile rekabete giriştiğinde hiç ummadığı tehlikelerle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

AREKALAR

Yönetmen Doruk Tüzel

Oyuncular: Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Mollazade

Doruk Tüzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki "Arekalar"ın oyuncu kadrosunda Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç, Hasan Çitil gibi isimler yer alıyor.