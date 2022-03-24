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    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

    Çorum'daki altın rafinerisinde üretilen altınla yapılan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyasına 3 kilo altın kullanıldı.
    • AA
    • 24.03.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 12:39
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    Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

    Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde yaklaşık 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek. Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

    Ahlatcı Metal Rafineri Genel Müdürü Ateş Ahlatcı, altın miğferin fikir geliştirme süreciyle birlikte 34 günde hazırlandığını söyledi.

    Miğferi, Türk değerlerini temsil eden bir unsur olarak uluslararası fuarlarda insanların beğenisine sunacaklarını belirten Ahlatcı, "Ahlatcı Holding olarak hem Türk hem de İslami tarihimize oldukça önem veriyoruz. Bu değerlerimizi tanıtmak için bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik." dedi.

    Sultan Alparslan ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı #1

    "GÜZEL VE ANLAMLI BİR PARÇA"

    Daha önce yine 22 ayar altından Türk bayrağı yaptıklarını anlatan Ahlatcı, "Koleksiyonun bu seneki parçası, Sultan Alparslan miğferi. Sultan Alparslan'ın savaşlarda, düşman tarafından kullanılan kılıç, mızrak, gürz gibi savaş aletlerinden gelebilecek saldırıyı engellemek ve savurmak, ayrıca törenlerde ihtişamını ve gücünü belirtmek amacıyla kullandığı bir zırh olan miğfer, oldukça özel ve anlamlı bir parça." ifadesini kullandı.

    Sultan Alparslan ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı #2

    CAZİP TEKLİF OLURSA SATILACAK

    Miğferin ilk yapım denemesinde 8 kilogram altın kullandıklarına dikkati çeken Ahlatcı, telkari çalışmaları, taş takımı ve cila gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından ağırlığının 2 bin 996 grama kadar düştüğünü dile getirdi.


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