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    Syedra Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık su sarnıçları turizme kazandırılacak

    Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık devasa su sarnıçları, kazı ve onarım çalışmaları sonrasında gezi güzergahına dahil edilecek.
    • 28.11.2022 - 13:26
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    Syedra Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık su sarnıçları turizme kazandırılacak

    Tarihi, milattan önce 9. yüzyıla kadar giden Seki Mahallesi'ndeki antik kentte 2019'da başlayan kazı çalışmalarında Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu eserleri gün yüzüne çıkartılıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle geniş bir alanda çalışma yapılan antik kentte ziyaretçiler, ahşap yürüyüş yolları ve patika yollardan geçerek tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

    Sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası ve son olarak keşfedilen, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiğiyle dikkati çeken Syedra, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları ve sarnıçlarıyla da öne çıkıyor.

    Kazılar 3 yıl sürdü

    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, 3 yıldır süren kazılarda, arkeolojik anlamda çok önemli verilere ulaştıklarını ve çok özel eserleri ortaya çıkardıklarını söyledi.

    Syedra Antik Kenti ndeki 2 bin yıllık su sarnıçları turizme kazandırılacak #1

    Syedra Antik Kenti ndeki 2 bin yıllık su sarnıçları turizme kazandırılacak #2

    Syedra Antik Kenti ndeki 2 bin yıllık su sarnıçları turizme kazandırılacak #3

    Devasa yapılar

    AA'da yer alan habere göre; Antik kentteki çalışmalarda çok sayıda sarnıçla karşılaştıklarını belirten Ergürer, "Sarnıçlar içme suyunun yanında tarım alanlarının sulanması amacıyla da kullanılmış. Günümüze kadar gelen her biri yaklaşık 13,5 metre uzunluğundaki 3 sarnıç, devasa yapılarıyla ön plana çıkıyor. Bu sarnıçlar, o zamanlar düzenlenen sistemle 2 bin yıldır akan yer altı sularıyla besleniyor. Sarnıçların zaman zaman yağmur suyuyla da beslendiğini biliyoruz" dedi.

     


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