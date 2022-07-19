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    Tanrıça Minerva'nın 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, ilk kez sergilendi

    Smyrna Antik Kenti kazılarında 10 yıl önce bulunan ve restorasyonla birleştirilen tanrıça 'Minerva'ya ait 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.
    • 19.07.2022 - 10:55
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    Tanrıça Minerva'nın 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, ilk kez sergilendi

    Smyrna Antik Kenti'ndeki kazılarda 2012 yılında, Etrüsk mitolojisinde 'hikmet, akıl, savaş, sanat, okul ve ticaret tanrıçası' olarak bilinen Minerva'ya ait heykel parçaları bulundu. Son derece özenli bir işçiliğe sahip tanrıça 'Minerva'ya ait 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, restorasyonla birleştirildi.

    DHA'da yer alan habere göre; parçaları birleştirilen heykel, ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Arkaik dönemin karakteristik özelliğini taşıdığı belirtilen figürde, oval yüz dikkat çekiyor. Çenesi, ağzı ve burnu belirgin bir şekilde olan figürde ayrıca küpe ve kolyeler de görülüyor.

    Tanrıça Minerva nın 2 bin 600 yıllık heykel parçaları, ilk kez sergilendi #1

    Ziyaretçilerden büyük ilgi gördü

    Kollarında birkaç sıra bilezik bulunan, savaş ve barışın tanrıçası 'Minerva' figürünün pişmiş topraktan yapıldığı ayrıca 28,5 santimetre boyunda olduğu belirtildi. Bayram boyunca İzmir Arkeoloji Müzesi'nde cam fanusta sergilenen heykel, ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.


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