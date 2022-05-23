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    Tarihi eser niteliğinde olan insan başları geldiği ülkeye iade edilecek

    Bir ev ve depoya yapılan operasyonlarda ele geçirilen farklı dönemlere ait tarihi eser ve 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başlarının da içinde olduğu 1045 eser, geldiği ülkeye gönderilecek.
    • 23.05.2022 - 10:35
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    Tarihi eser niteliğinde olan insan başları geldiği ülkeye iade edilecek

    Eserlerden 870’inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu tespit edilirken Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli eserlerin raporları tamamlandığında iade edilecek.

    İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya geçen yıl 14 Aralık'ta üç gün arayla yapılan operasyonlarda farklı dönemlere ait tarihi eser, etnografik eser, yağlı boya tablo, kilise malzemeleri, kitap, ikona ve farklı kültürlere ait eserlerin içinde olduğu 1045 obje ele geçirildi.

    Eserler arasında Peru ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan Jivaro yerlilerinin kesip özel işlemlerden geçirerek küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan insan başları dikkat çekti.

    Tarihi eser niteliğinde olan insan başları geldiği ülkeye iade edilecek #1

    Anadolu kökenli, arkeolojik eser

    DHA'da yer alan habere göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla bulunan eserler, incelemelerin yapılması amacıyla İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılan çalışmada, eserlerden 870'inin Anadolu kökenli arkeolojik eser olduğu belirlendi.

    Tarihi eser niteliğinde olan insan başları geldiği ülkeye iade edilecek #2

    Hazırlanan rapor tamamlandı

    Diğer eserlerden 76'sı etnografik eser, 23'ü kitap, 27'si tablo, 5'i ikona, 35'i de farklı kültürlere ait ürün gruplarında yer aldı. Objelerden 9 tanesinin ise ilk incelemelerde sahte olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, raporlamaların bir kısmının tamamlandığını belirtti.

    Tarihi eser niteliğinde olan insan başları geldiği ülkeye iade edilecek #3

    "Ülkelerine iade edilecek"

    İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, şunları anlattı: "Bunları kendi uzman grupları aracılığıyla raporlatarak inceletmek istiyoruz. Kitaplar için yazma eserlerden, kilise malzemeleri için Ayasofya Müzesi'nden uzmanlarımız geldi. Bu konudaki raporlamalar tamamlandı. Özellikle Güney Amerika, Afrika ve Mısır kökenli olabilecek bazı eserler var. Bu eserler üzerinde çalışma ve incelemeler devam ediyor. Bu ülkelere ait olan eserler tespit edildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkelerin ilgili birimleriyle temas kurulacak ve eserler ülkelere iade edilecek."


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