Tarihi eserler laboratuvarda yeniden hayat buluyor

Bursa'da her yıl işlemden geçirilen binlerce kültür varlığı ve tarihi eser, müzelerin envanterine kazandırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında, her yıl işlemden geçirilen binlerce kültür varlığı ve tarihi eser ortak kültürel mirasa kazandırılıyor.

Müzelerin envanterine kayıtlı binlerce eserin bakım ve onarımı, bilimsel kriterlere uygun olarak 2014 yılında açılan Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarında yapılıyor.

Teknik cihazlarla detaylı görüntülenen eserler, kimi zaman mikroskop altında birleştiriliyor. Bazı eserlerin onarımında, doktorların ameliyatlarda kullandığı bistüri ile tekstil parçaları ya da ipliklerinin ayrılmasında diş hekimlerinin kullandığı aletlerden yararlanılıyor.

RESTORASYONU YAPILIYOR

Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürü Dr. Hüseyin Gürsel Bilmiş, restoratör-konservatör ve kimyagerlerden oluşan 11 kişilik ekiple 8 yılda 8 bine yakın eserin çalışmalarının tamamlandığını söyledi.