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    Tarihi han, Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olacak

    okat’ta tarihi Sulu Han’ın Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olması için başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
    • İHA
    • 05.04.2022 - 11:16
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    Tarihi han, Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olacak

    Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Türkiye’nin ilk “Çocuk Müzesi” olma özelliğini taşıyacak olan handa devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Atıl durumdaki tarihi mekanın çocukların kültür sanat eğitimi alacağı bir merkeze dönüştürüleceğini belirten Vali Balcı, "Sulu Han’da restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Burayı en kısa zamanda ‘Çocuk Müzesi’ olarak Tokat’ımızın, Tokatlı çocuklarımızın ve hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

    Tarihi han, Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olacak #1

    AŞEVİ OLARAK KULLANILDI

    Hanın restorasyon çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl önce başlatıldı. 1957 yılında restore edilerek bir dönem öğrenci yurdu olarak kullanılan Han, 18 yıl Aşevi olarak faaliyet gösterdi.


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