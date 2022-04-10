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    Tarihi kültür Daver Baba tekkesi bakıma muhtaç hale geldi

    arihi tekkenin yanındaki ayazma suyu ilgisizlikten dolayı kururken, tekkenin mezarlıklarının bakımsızlığı dikkat çekti.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 09:17
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    Tarihi kültür Daver Baba tekkesi bakıma muhtaç hale geldi

    Resmi kayıtlara göre, 1350-1375 yılları arasında kurulduğu bilinen ve adını 18. Yüzyılda Maltepe ve çevresinde şeyhlik postunda oturan Daver Baba'dan alan Daver Baba tekkesi bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü.

    Kaderine terk edilen tekke ve hemen yanında bulunan eski yıllarda Başıbüyük Mahallesi'ne su kaynağı sağladığı bilinen ayazma bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    Tarihi kültür Daver Baba tekkesi bakıma muhtaç hale geldi #1

    Bakıma muhtaç

    Daver Baba tekkesinin kalıntı halde bulunan ve mezarı çevreleyen duvar kısımları, tekkenin etrafında biriken çöp yığınları ve tekkenin adeta bir mangal alanına dönmesi ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Atıl hale gelen ve adeta yürek sızlatan Daver Baba tekkesi ise havadan görüntülendi.


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