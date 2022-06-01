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    Tarihi ve kültürel yapıya sahip olan 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi

    Malatya’da bulanan Roma dönemine ait 2 bin yıllık kaya mezarlar, defineciler tarafından tahrip edildi.
    • 01.06.2022 - 11:50
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    Tarihi ve kültürel yapıya sahip olan 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi

    Definecilerden bıkan bölge insanı, mezarların turizme açılarak hem definecilerden kurtulmak hem de bölgeye turizm geliri kazandırılmasını istiyor.

    Akçadağ ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirtilen 10'a yakın kaya mezarları define avcıları tarafından tahrip edildi.

    Yaklaşık 2 bin yıldır adeta zamana meydan okuyan kaya mezarlar asırlardır sahipsiz ve terk edilmiş bir şekilde duruyor. Güneş, yağmur, fırtına gibi her türlü olaya rağmen 2 bin yıldır ayakta kalan mezarlara, doğadan çok define arayan vatandaşlar zarar veriyor.

    Tarihi ve kültürel yapıya sahip olan 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi #1

    Tarihi ve kültürel yapıya sahip olan 2 bin yıllık kaya mezarlar tahrip edildi #2

    Turizme kazandırılsın isteği

    İHA'da yer alan habere göre, Aktepe Mahalle Muhtarı Aydın Coşkun ve mahalleli ise yetkililerden tarihi mezarlar ile ilgili çalışma başlatılmasını ve alanın koruma altına alınmasını istiyor.

    Geçmiş yıllarda bölgenin sit alanı ilan edilmesi için Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na başvuru yapıldığını belirten Muhtar Coşkun, mezarların turizme kazandırılması ile hem define avcılarından kurtulmak hem de bölgeye turizm geliri kazandırılmasını istedi.


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