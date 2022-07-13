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    Televizyon dünyasının enleri olan 74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

    Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 74. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 10:43
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    Televizyon dünyasının enleri olan 74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

    Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu.

    En iyi drama dalında Netflix dizisi Squid Game, HBO'nun Succession'ı ile yarışacak. Emmy ödülleri, 12 Eylül akşamı düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

    Başı çeken liste

    HBO'da yayınlanan Succession‘ın 25 adaylıkla başı çektiği listede onu 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus, 17 adaylıkla Hacks ve Only Murders In The Building, 16 adaylıkla Euphoria takip ediyor.

    Televizyon dünyasının enleri olan 74. Emmy Ödülleri adayları açıklandı #1

    13 aadaylıkla iddialı yapım

    Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu Güney Kore yapımı Netflix draması Squid Game 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer alıyor.


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