Tescilli telkari sanatı ana vatanında usta ellerle yaşatılıyor

Mardin'de geleneksel el sanatlarından olan 3 bin yıllık telkari, Süryanilerin de yer aldığı ustaların eliyle yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen geleneksel el sanatını tutkuyla sürdüren ustalar, birbirinden farklı motifleri tel tel işleyerek gümüş yüzük, küpe, kolye, kemer, bilezik, broş ve anahtarlık gibi çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

Tümüyle el işçiliğine dayalı, ince tel halinde çekilen gümüşün bükülmesiyle hazırlanan, çok küçük motiflerin kaynak yardımıyla bir araya getirildiği telkari sanatı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor.

YAŞATILAN BİR SANAT

Atalarından gelen bu sanatı devletin desteğiyle yaşatmaktan memnuniyet duyan ustaların hazırladığı ürünler kentteki onlarca satış noktasında yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Ustalar, alın teri ile mesleklerini sürdürürken bu sanatı gençlere de öğreterek, yaşatmaya çalışıyor.

Midyat ilçesinde bu sanatı sürdüren ustalardan Süryani Melek Akyol, telkari sanatının el emeği göz nuru olduğunu söyledi.

Akyol, yarım asırdır bu sanatı meslek olarak sürdürdüğünü dile getirerek, bu mesleği yaşatmak için çabaladıklarını aktardı.

"İMKANLAR ÇOĞALDI"

Bu işe çıraklıktan başlandığını, sonrasında kalfalık ve ustalık seviyesine ulaşıldığını ifade eden Akyol, "Eskiden el ile çalışırdık ama şimdi imkanlar çoğaldı, teknoloji ilerledi, makineler yardımıyla üretim yapılıyor. Modelleri ve tasarımı kendimiz hazırlıyoruz. Modeli hazırladıktan sonra gümüşü işleyip cımbızla büküyoruz ve iskeletin içine yerleştiriyoruz daha sonra kaynatıyoruz ardından parçaları birleştiriyoruz." diye konuştu.