Euro
15.62
0.28%
Dolar
13.89
0.34%
Altın
854.50
0.46%
Borsa
1989
2.19%
Bitcoin
600.820
12.28%
BTXN Coin
37.60
0.61%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Tescilli telkari sanatı ana vatanında usta ellerle yaşatılıyor

    Mardin'de geleneksel el sanatlarından olan 3 bin yıllık telkari, Süryanilerin de yer aldığı ustaların eliyle yaşatılarak, gelecek nesillere aktarılıyor.
    • AA
    • 01.03.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 11:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tescilli telkari sanatı ana vatanında usta ellerle yaşatılıyor

    Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen geleneksel el sanatını tutkuyla sürdüren ustalar, birbirinden farklı motifleri tel tel işleyerek gümüş yüzük, küpe, kolye, kemer, bilezik, broş ve anahtarlık gibi çeşitli ürünlere dönüştürüyor.

    Tümüyle el işçiliğine dayalı, ince tel halinde çekilen gümüşün bükülmesiyle hazırlanan, çok küçük motiflerin kaynak yardımıyla bir araya getirildiği telkari sanatı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor.

    Tescilli telkari sanatı ana vatanında usta ellerle yaşatılıyor #1

    YAŞATILAN BİR SANAT

    Atalarından gelen bu sanatı devletin desteğiyle yaşatmaktan memnuniyet duyan ustaların hazırladığı ürünler kentteki onlarca satış noktasında yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor. Ustalar, alın teri ile mesleklerini sürdürürken bu sanatı gençlere de öğreterek, yaşatmaya çalışıyor.

    Midyat ilçesinde bu sanatı sürdüren ustalardan Süryani Melek Akyol, telkari sanatının el emeği göz nuru olduğunu söyledi.

    Akyol, yarım asırdır bu sanatı meslek olarak sürdürdüğünü dile getirerek, bu mesleği yaşatmak için çabaladıklarını aktardı.

    Tescilli telkari sanatı ana vatanında usta ellerle yaşatılıyor #2

    "İMKANLAR ÇOĞALDI"

    Bu işe çıraklıktan başlandığını, sonrasında kalfalık ve ustalık seviyesine ulaşıldığını ifade eden Akyol, "Eskiden el ile çalışırdık ama şimdi imkanlar çoğaldı, teknoloji ilerledi, makineler yardımıyla üretim yapılıyor. Modelleri ve tasarımı kendimiz hazırlıyoruz. Modeli hazırladıktan sonra gümüşü işleyip cımbızla büküyoruz ve iskeletin içine yerleştiriyoruz daha sonra kaynatıyoruz ardından parçaları birleştiriyoruz." diye konuştu.


    İlginizi Çekebilir

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Şubat 2022: Bilet sorgulama...
    Yaşam

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Şubat 2022: Bilet sorgulama...

    GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi
    Teknoloji

    GTA 6 haritasıyla ilgili yeni bilgiler geldi

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Görüş Bildir