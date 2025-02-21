Troya'nın hikayelerini yapımı 15 yıl süren minyatürlere yansıttılar

Kentin hikayelerini sanatla buluşturan sergi, Sevim'in açtığı minyatür kursuna katılan öğrencileriyle hazırladıkları tamamı özgün olarak üretilmiş 52 eserden oluşuyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sevim, Çanakkale'nin güzelliklerini minyatür sanatı aracılıyla eserlere yansıttıklarını dile getirdi.

Eserlerin yapımının 15 yıl sürdüğünü belirten Sevim,

"BAŞKA KENTLERLE BULUŞMAYI İSTİYORUZ"

"Ben sadece Troya minyatürleri üzerine çalışıyorum. Troya Antik Kenti'nin Kazı Heyeti Başkanı merhum Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann 'Madem bu tekniği, sanatı öğrendin Troya'yı bu sanatla anlat' dediği için ben o yolda ilerledim ama öğrencilerimden özellikle rica ettim, beni hiç kırmadılar. Çanakkale'nin güzelliklerini bu yolla tanıtmak bizim için onur verici. Bu sanat ile kentimizi diğer kentlerle hatta ülkelerle buluşturmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.