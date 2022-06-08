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    Türk dizileri yabancıları Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

    RTÜK'ün 125 ülkeden yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yaptığı Türk Dizileri ve Türkçe saha araştırması katılımcıların yüzde 81,8'i Türkçe kurslarına başlamadan Türk dizilerini izliyor.
    • 08.06.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:09
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    Türk dizileri yabancıları Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

    Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  Türk dizilerinin Türkçe öğrenenlerin yabancı dil öğrenim süreçlerine sağladığı katkıya ilişkin temel bulgulara ulaşmak ve Türk dizileri aracılığıyla Türk kültürü, sanatı, müziği, mimarisi, doğal güzellikleri, kentleşme pratikleri, aile içi gelenekleri, toplumsal ritüelleri, bireyler arası sosyal ilişkileri üzerinden Türkiye ile nasıl bağ kurduklarını tespit etmek amacıyla 125 ülkeden 5 bin kişinin katılımıyla saha araştırması yaptı.

    Araştırmaya katılanların yüzde 81,8'i, Türk dizilerini Türkçe kurslarına ya da öğrenmeye aktif olarak başlamadan önce izlediklerini ifade etti. Böylece Türk dizilerinin, Türk diline ve kültürüne yönelik bir çekim etkisi oluşturduğu belirlendi.

    Türk dizileri yabancıları Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor #1

    Türk dizileri izleniyor

    AA'da yer alan habere göre; katılımcıların yüzde 28,81'i Türk dizilerinin dinleme anlama, yüzde 26,26'sı konuşma, yüzde 7,7'si okuma anlama, yüzde 4,12'si yazma becerilerini geliştirdiğini, yüzde 19,31'i günlük kullanıma, yüzde 13,8'i atasözü, deyim ve kelime dağarcığına katkı sağladığını ifade etti.


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