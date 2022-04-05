Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri

Seçili restoranlarda birbirinden lezzetli menüler Sürdürülebilirlik teması ile gastronomi tutkunlarına sunulacak.

Gastronomiyle sosyal yaşamın tüm dinamiklerini bir araya getiren ve şehir yaşam kültürüne katkı sağlayan Türkiye’nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası’nın 11’incisi 5-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenecek.

Bu yıl sürdürülebilirlik temasının ele alındığı Restoran Haftası’nda özellikle atıksız mutfağa dikkat çekiliyor.

Lezzet severleri hem yemeğe hem de yeni deneyimler yaşamaya davet eden Restoran Haftası’nda, "Sürdürülebilirlik’" teması odağında bu yıl ilk kez 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması gerçekleştirecek.

Yarışma kapsamında mutfağımızı geleceğe taşıyacak genç şefler, Türk mutfağının sürdürülebilirlik alanındaki elçileri olmak için yarışacak.

18-35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmada, adaylar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde ana yemekkategorisinde hazırladıkları yemek tariflerini online başvuru yaparak iletecekler.

GASTRONOMİ ZİRVESİ

İletilen tarifler arasından seçilecek olan 10 aday, 4 jüri üyesi tarafından gastronomi üzerine aldıklarıeğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk mutfağı ile olanilişkileri gibi bir takım değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenecek. Bu adaylar hazırladıkları tarifleri jüri tadımına sunmak üzere Gastronometro’ya davet edilecek.