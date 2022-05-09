Türk sineması ve tiyatrosunun duayen oyuncusu: Zeki Alasya

Hayatı boyunca birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide rol alan, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Zeki Alasya'nın vefatının üzerinden 7 yıl geçti.

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Alasya, Beyazıt İlkokulunun ardından ortaöğretimini Robert Koleji'nde aldı. Usta oyuncu, eczacı ve kimyager olan babası Prof. Ahmet Reşat Alasya'yı henüz 15 yaşındayken kaybettikten sonra, çocuk yaşlarında aralarında rehberlik, marangozluk ve tabelacılığın da olduğu çeşitli işlerde çalıştı.

Alasya, sanat hayatına 1959'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda amatör olarak başladı ve burada tanıştığı Metin Akpınar'la ayrılmaz ikili haline geldi.

Zeki'yle bizi bir arada tutan şey duyguydu, para değil"

Metin Akpınar, Alasya'nın vefatının ardından verdiği bir röportajda, "Zeki'siz olmak çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir yoksunluk. Anlatılmaz. Kocaman bir adam yok. Zeki'yle bizi bir arada tutan şey duyguydu, para değil. 1962'de tanıştık. Ondan önce de kader bizi birleştirmişti. Babalarımız aynı yerde çalışırdı. Annelerimizin imamları bile aynıydı. Bu yazgı bizi birleştirdi ve ölüme kadar da ayrılmadık. Ayrılık dedikoduları saçma sapan dedikodulardı" ifadelerini kullanmıştı.

"o büyük bir aktördü"

Hülya Koçyiğit ise "O büyük bir aktördü. Hem komedi hem dram filmlerinde canlandırdığı karakterlerle Türk halkının gönlünde taht kurmuş büyük bir sanatçı. Benim değerli dostum, partnerim aynı zamanda yönetmenliğimi yapmış değerli bir arkadaşım. Türk halkının yüzünü güldürebilmiş, yeri doldurulamayacak sanatçılardan." demişti.

1998'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı

Sinemaya geri dönerek, Metin Akpınar'la 13 yıl aranın ardından bir araya gelen Alasya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü.

Alasya, yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı 1999 yapımı "Güle Güle" filminde Yıldız Kenter, Eşref Kolçak ve Şükran Güngör'le rol aldı. İlk evliliğini Oya Hanım ile yapan ve bu evliliğinden Zeynep adında bir kızı olan Alasya, vefatına kadar devam eden ikinci evliliğini de Jülide Atak ile 2008'de gerçekleştirdi.

Zeki Alasya öldü

Kariyerinin son dönemlerinde daha çok dizilerde görülen, hayat verdiği karakterlerle özdeşleştirilen Zeki Alasya, uzun yıllar canlandırdığı rollerle bir komedi ustası olarak anıldı. Usta sanatçının beyaz perdeye veda ettiği son film ise 2009 yapımı "Aşk Geliyorum Demez" oldu.

Sanatçı, 2010'da "Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü" ile 2011'de 30. İstanbul Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne değer görüldü. Karaciğer rahatsızlığı sebebiyle 2 Nisan 2015'te hastaneye kaldırılan sanatçı, 8 Mayıs 2015'te tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.