Türk tiyatrosunda bir ilke imza atıldı: Dizi gibi sahnelenecek

İHA

Tiyatro severleri heyecanlandıracak haber geldi...

Türk tiyatrosunda bir ilke gidildi ve tiyatro oyunu, dizi gibi her ay bölüm bölüm sahnelenerek seyirci karşısına çıkmaya başladı.

BÖLÜM BÖLÜM SAHNELENECEK

Sahne Tozu Tiyatrosu, Türk tiyatrosunda bir ilki hayata geçirerek, ilk kez bir tiyatro dizisiyle perdelerini açtı.

“İkinin Biri” adlı oyunla sezona “merhaba” diyen Sahne Tozu, dizi gibi her ay bölüm bölüm oyunu sahneleyecek.

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Avrupa'nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip Sahne Tozu Tiyatrosu, “İkinin Biri” adlı oyunla perdelerini açarak seyircisine kavuştu.

Usta oyuncu Göksel Kortay'ın “efsane oyunu” olarak nitelendirilen İkinin Biri, seyirciden tam not alarak beğenileri topladı.

HER AY SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Sahne Tozu Tiyatrosu, bu oyunla Türk tiyatrosunda bir ilki de hayata geçirdi.

Dizi gibi "bölüm bölüm" şeklinde sahnelenecek oyun, her ay bir bölümle seyircinin karşısına çıkacak.

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, tiyatro dizisinin ilk günden İzmirlilerin dikkatini çektiğini ifade ederek, sezonun kendileri için heyecanlı başladığını belirtti.

Devamında ise şu açıklamalarda bulundu:

Yapılmayan bir şey yapmaya çalıştık; yani bir tiyatro dizisi. Şunu soranlar var; ‘biz geldiğimizde orada dizi mi izleyeceğiz?' İşte, ‘barkovizyonda bir şey mi yayınlayacaksınız?' diye sorular geliyor.



Hayır öyle değil. Gelen seyirci bir tiyatro oyunu izleyecek. Bunun birinci bölümünü şu an sunuyoruz. Sonradan da ikinci bölümünü izleyecekler. Biz buna devam edeceğiz, her ay bir bölüm sahnelenecek.

"BU İVME YÜKSELEREK GİDECEK"

Perdeleri açtık. Seyircimiz çok beğendi. Hala inanılmaz bir entegrasyon var; yani bir arada yaşanan güzel bir atmosfer var. Sahne Tozu Tiyatrosunun çatısı altında bu hep yaşanıyor.



Bundan sonraki dönemlerde de ‘İkinin İkisi'yle bu ivme yükselerek gidecek. Eğer seyircimiz bunu beğenirse, bu ilki beraber Türkiye'nin gündemine, sanat gündemine almış olacağız.

"ÇOK FAZLA ESERİN YAZILMASINA SEBEP OLACAK"

“Pamela” karakteriyle seyircinin karşısına çıkan oyuncu Hande Ülgentay, sezonu açmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

Kahkaha dolu bir oyunla seyirciyle buluştuk. Çok özlemiştik seyirciyi.



Türk tiyatrosunda bir ilk gerçekleşiyor; tiyatro dizisi. Ben çok daha fazla ilerleyeceğini düşünüyorum. Türk tiyatrosunda çok fazla eserin yazılmasına sebep olacak bir proje olmuş oldu. Aynı yazar, aynı yönetmen, aynı kadro; yani aslında dünyada benzeri görülmemiş bir proje. O yüzden içinde bulunmaktan çok mutluyuz.

Oyunda Çinli garsonu oynayan Tolga Bekmez ise, “Bu sezon, İkinin Biri oyununun tam 10. sezonu. 10 yıldır hiç bitmeyen bir seyircisi var. Çok eğlenceli, kahkaha tufanı bir oyun. Seyircilerimiz bu oyunu çok beğeniyor. Çok beğendiği için de 10 yıldır hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. 10 yıl boyunca sürekli dolu salonlara oynadık bu oyunu diyebilirim” ifadelerinde bulundu.

"KAFA KARIŞIKLIĞI DA OLUŞTURABİLİYOR"

Oyunda Jennifer rolünü üstlenen bir diğer oyuncu Gamze Aksoy da, Türkiye'de bir ilki başardıklarını ifade ederek, “Çok heyecanlı olduğumuz bir gün. Türkiye'de bir ilk. Aslında çok kafa karışıklığı da oluşturabiliyor. Gerçekten dizi sananlar bile oldu. Bu bir tiyatro oyunu. Biz oyuncular için de karakter devamlılığı açısından çok güzel oldu” dedi.