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    Türk ve Avrupa Arkeoloji Günleri başlıyor

    Avrupa Arkeoloji Günleri çerçevesinde 17-19 Haziran 2022 tarihleri arasında Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri düzenlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 11:15
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    Türk ve Avrupa Arkeoloji Günleri başlıyor

    Herkesin katılımına açık olacak Türk-Avrupa Arkeoloji Günleri, Institut Français Istanbul’da gerçekleşecek. Fransa’nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı himayesinde toplam 11 kurumun iş birliği ile düzenlenen Türk ve Avrupa Arkeoloji Günleri, tarih tutkunlarına ya da sadece meraklılara arkeolojik araştırma kulislerinde olup bitenleri bir sergi, arkeoloji konulu kitap standları ve çocuklara yönelik atölyeler ile tanıtmayı amaçlıyor.

    Türk ve Avrupa Arkeoloji Günleri başlıyor #1

    Kazı alanı ziyarete açıldı

    2010 yılından bu yana Fransız Kültür Bakanlığı tarafından Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap) sorumluluğuna verilen Ulusal Arkeoloji Günleri, 2019’dan itibaren Avrupa’da Türkiye de dahil 17 ülke tarafından düzenlenmeye başlanmış ve Avrupa Arkeoloji Günleri adını almıştır.

    Arkeologlar Derneği desteği ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde birçok kazı alanı ziyarete açıldı.


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