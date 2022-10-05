Türkiye-Japonya dostluğu konserle kutlandı

Türkiye-Japonya dostluğu, Japon şeflerin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konserle notalara döküldü.

Şef Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yönetiminde, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türkiye-Japonya Dostluk Konseri CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirildi.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, Türkiye'de yaşayan Japonya vatandaşları, öğrencileri ve diplomatlarla sanatseverler katıldı.

Türkiye ve Japonya dostluğu

AA'da yer alan habere göre; Türkiye-Japonya dostluğunun notalara döküldüğü konserde, dinleyicilere deprem ve tsunamiyi notalarla hatırlatmayı ve farkındalığı artırmayı hedefleyen Tsunami Senfonisi Türkiye'de ilk defa seslendirildi.