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    Türkiye-Japonya dostluğu konserle kutlandı

    Türkiye-Japonya dostluğu, Japon şeflerin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konserle notalara döküldü.
    • 05.10.2022 - 09:17
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    Türkiye-Japonya dostluğu konserle kutlandı

    Şef Seiji Mukaiyama ve Etsuya Kitani yönetiminde, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu'nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türkiye-Japonya Dostluk Konseri CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirildi.

    Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konsere, Türkiye'de yaşayan Japonya vatandaşları, öğrencileri ve diplomatlarla sanatseverler katıldı.

    Türkiye-Japonya dostluğu konserle kutlandı #1

    Türkiye ve Japonya dostluğu

    AA'da yer alan habere göre; Türkiye-Japonya dostluğunun notalara döküldüğü konserde, dinleyicilere deprem ve tsunamiyi notalarla hatırlatmayı ve farkındalığı artırmayı hedefleyen Tsunami Senfonisi Türkiye'de ilk defa seslendirildi.

     


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