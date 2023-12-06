Türkiye UNESCO listelerine dört eserini daha ekledi, ikinciliğe yükseldi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dört kültürel mirasının daha UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine eklenmesiyle bu listelere en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke olduğunu duyurdu.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Botsvana'nın Kasane şehrinde gerçekleştirilen 18. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nın bugünkü oturumunda Türkiye'nin 4 kültürel mirasının daha koruma altına alındığını bildirdi.

Türkiye'nin yaşayan mirasları Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcrası, iftar ve İftar ile İlgili Sosyo-Kültürel Gelenekler, Sedef Kakma Sanatı ile Tezhip Sanatı'nın listeye alınması kararının hayırlı olmasını dileyen Ersoy, "Türkiye aynı zamanda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde 30'a ulaşan kültürel değeriyle, en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke oldu." ifadelerini kullandı.

İkinci sıraya yerleşti

Toplantının dünkü oturumunda da geleneksel zeytin yetiştiriciliği, söz konusu listeye alınmıştı. Böylece Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ülkeler sıralamasında bir basamak yükselerek 2'nci sıraya yerleşti.

Çin ilk sırada

Listenin ilk sırasında 43 kültürel unsurla Çin yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)