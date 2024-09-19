Türkiye'ye iade edilen 2 bin 500 yıllık tarihi bronz sedir detaylıca inceleniyor 1980'lerin başında Manisa yakınlarındaki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarıldığı ve yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırıldığı kanıtlanan eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Türkiye'ye geri kazandırıldı.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri ve uluslararası iş birliğiyle milattan önce 530 yılına tarihlenen nadir bronz sedir, J. Paul Getty Müzesi tarafından Türkiye'ye iade edildi. Yapılan bilimsel çalışmalarla, müze tarafından 1982'de satın alınan tarihi sedirin (kline), 1980'lerin başında Manisa yakınlarındaki bir mezardan kaçak kazılarla çıkarıldığı ve yasadışı yollarla ülke dışına kaçırıldığı kanıtlandı.

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne teslim edilen eser, uzmanlar tarafından açılıp incelendi.

"NADİR BİR ESER"

Uzman konservatör ve restoratör Deniz Nurcan, esere ilişkin yaptığı açıklamada, milattan önce 6. yüzyıla tarihlenen eserin, türünün nadir örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Nurcan, klinelerin genelde taş ve ahşap malzemelerden üretildiğini belirterek, "Bu bronz bir eser. Demir iskelet üzerine bakır ve bronz malzemeden örgü konularak, döküm bronz ayaklarla üretilmiş. Bu anlamda nadir. Genelde örneklerini görmüyoruz." dedi.

TARİHİ SEDİR HAKKINDA

İadesi gerçekleştirilen sedir, oldukça nadir rastlanan bir mobilya türü olarak dikkati çekiyor.

Tarihi resimlerde ve o döneme ait kap kacak üzerindeki tasvirlerde görülen bu tür sedirler, antik dönemde günlük yaşamda dinlenme ve yemek yeme amacıyla kullanılıyordu.

Dökme bronz ayak ve raylara sahip, demir bir iskelet üzerine inşa edilen sedir, delikli bakır levhalardan oluşuyor.

Tornalanmış ayakları, köşelerde çıkıntılı zıvanaları ve minderleri destekleyen kafesli yüzeyiyle o dönemde yaygın olarak ahşaptan üretilmiş sedirlerin bronzdan bir örneğini temsil ediyor.

Bu iade ile 2024'te Türkiye'ye getirilen eser sayısı 36'ya ulaştı. Son 6 yılda toplam 7 bin 840 eserin Türkiye'ye iadesi sağlanırken, 2002'den bu yana ise toplamda 12 bin 155 eser ülkeye geri kazandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)