Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

Niğde Müze Müdürlüğünce, Tyana Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazısı çalışmalarında Roma dönemine ait yüz hatları belirgin ve yıpranmamış mermerden kadın figürü bulundu.

Müze Müdürü Yakup Ünlüler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nin kuzeybatısında 2018'de yaptıkları tespit çalışmalarında bir yerleşim ve nekropol (mezarlık) alanı tespit ettiklerini söyledi.

Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararınca buradaki sit potansiyelinin ortaya konulması amacıyla kazı çalışmalarına karar verildiğini anlatan Ünlüler, 2021'de Niğde Müze Müdürlüğünce sondaj kazısı yaptıklarını belirtti.

AA'da yer alan habere göre; alanın Roma döneminden sonra Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanıldığının anlaşıldığını anlatan Ünlüler, şu bilgileri verdi:

"Figür parçası tespit ettik"

"Bu çalışmalarda 5 numaralı sondajda yüzey toprağının hemen altında bir figürün parçasını tespit ettik, kazı çalışmasıyla ortaya çıkardık. Eser hakkında genel olarak bilgi vermek gerekirse ince grenli mermerden yapılmış, yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş. Figürün, dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip. Saç durumuna baktığınızda tepeden ikiye ayrılan kıvrımlı saçlar, alından şerit şeklinde arkada topuz halini alıyor. Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda eser, daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize göstermekte."