Petrol
112.94
-0.16%
Euro
18.238
0.29%
Dolar
17.3302
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2516
-0.69%
Bitcoin
359.143
5.09%
BTXN Coin
8.45
12.96%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C

    Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

    Niğde Müze Müdürlüğünce, Tyana Antik Kenti'nde yapılan sondaj kazısı çalışmalarında Roma dönemine ait yüz hatları belirgin ve yıpranmamış mermerden kadın figürü bulundu.
    • 20.06.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tyana Antik Kenti'nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu

    Müze Müdürü Yakup Ünlüler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nin kuzeybatısında 2018'de yaptıkları tespit çalışmalarında bir yerleşim ve nekropol (mezarlık) alanı tespit ettiklerini söyledi.

    Nevşehir Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararınca buradaki sit potansiyelinin ortaya konulması amacıyla kazı çalışmalarına karar verildiğini anlatan Ünlüler, 2021'de Niğde Müze Müdürlüğünce sondaj kazısı yaptıklarını belirtti.

    AA'da yer alan habere göre; alanın Roma döneminden sonra Bizans döneminde nekropol alanı olarak kullanıldığının anlaşıldığını anlatan Ünlüler, şu bilgileri verdi:

    Tyana Antik Kenti nde Roma dönemine ait mermerden kadın figürü bulundu #1

    "Figür parçası tespit ettik"

    "Bu çalışmalarda 5 numaralı sondajda yüzey toprağının hemen altında bir figürün parçasını tespit ettik, kazı çalışmasıyla ortaya çıkardık. Eser hakkında genel olarak bilgi vermek gerekirse ince grenli mermerden yapılmış, yüz hatlarında işlenen gözleri, burnu ve dudakları çene yapısıyla orantılı şekilde işlenmiş. Figürün, dudaklar ve yanaklar hafif dolgun, çene hafif dışarı çıkık, burun kısmı hafif kemerli, kalın kaşlı ve bademsi gözlere sahip. Saç durumuna baktığınızda tepeden ikiye ayrılan kıvrımlı saçlar, alından şerit şeklinde arkada topuz halini alıyor. Saç şekliyle eserin Flaviuslar dönemine yani 1. yüzyıla tarihlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama saçlardaki detaylara baktığımızda eser, daha çok 2. yüzyıla ait olduğunu bize göstermekte."


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Plastik atıklardan üretilen ham maddeler ihracat yolcusu
    Ekonomi

    Plastik atıklardan üretilen ham maddeler ihracat yolcusu

    Gümüşhane'de mezarlık 2'nci kez sular altında
    3. Sayfa

    Gümüşhane'de mezarlık 2'nci kez sular altında

    Görüş Bildir