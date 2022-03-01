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    Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yandı

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki yerel müze Ivankiv’e yapılan bir saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yandı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 11:57
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    Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yandı

    Ukrayna’nın Kiev şehrinde bulunan yerel müze Ivankiv, yapılan bir saldırı sonucu yandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, yerel müzede çıkan yangın sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eserinin yanarak yok olduğunu açıkladı.

    Müzede, Pryimachenko'nun 25 eseri olduğu ve tabloların durumunun henüz bilinmediği söylendi.

    Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko’nun 25 eseri yandı #1

    MARIA PRYMACHENKO KİMDİR?

    Ukraynalı halk sanatçısı Maria Prymachenko, 12 Ocak 1909'da Kiev bölgesinde, Bolotnya köyünde doğdu ve 18 Ağustos 1997'de hayatını kaybetti. Sanatçının ünlü eserleri arasında 1977’de yaptığı ‘İki Başlı Tavuk’ eseri dünyaca biliniyor.


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