UNESCO listesindeki Laodikya Antik Kenti'nde 4 bin 500 eser turizme kazandırıldı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, bugüne kadar 4 bin 500'ün üzerinde eser gün yüzüne çıkarıldı.

Geçmişi milattan önce 5 bin 500'e dayanan Laodikya Antik Kenti, Avrupalı seyyahlarca 17. yüzyılda keşfedildi. Yedi büyük kiliseden biri olarak Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ismi geçen antik kentteki ilk bilimsel kazı, 1961-1963'te yapıldı. 1990'lı yıllarda da yüzey araştırması gerçekleştirdi.

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2003 yılında başlatılan kazılar yıl boyunca sürüyor.

20 yıldır devam eden kazılar

AA'da yer alan habere göre; Laodikya'da yaklaşık 20 yıldır devam eden kazı ve restorasyonlar sonucunda kentte Suriye ve Stadyum caddeleri, sütunlarıyla ayağa kaldırıldı. Milattan sonra 494'te meydana gelen depremde yıkılan 1750 yıllık freskli traverten bloklar da gün yüzüne çıkarıldı.

Yeni eserler bulundu

Yine çalışmalarda, 3 metre uzunluğunda 1906 yıllık Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus'un (Trajan) heykeli ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen rahip başı heykeli de bulundu.

Restorasyonu tamamlandı

Ayrıca kentte 2 bin 200 yıl önce inşa edilmiş ve milattan sonra 5. yüzyıla kadar kullanılan Batı Tiyatrosu'nun restorasyonu tamamlanarak açıldı.

Geçmiş yıllarda toprak altından çıkartılan ve restorasyonu süren 2 bin yıllık Traian Çeşmesi'nin, yıl sonuna kadar ayağa kaldırılması planlanıyor.