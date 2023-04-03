Ünlü İtalyan ressam Leonarda Da Vinci'nin başyapıtları Ünlü İtalyan gezgin, ressam, bilim insanı Da Vinci'nin başyapıtları arasında, Son Akşam Yemeği, Mona Lisa ve Başaret Tablolusu yer alıyor. Ünlü ressamın çalışmalarına kısa bir bakış...

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İtalyan ressam Leonarda Da Vinci'nin insanlık tarihinin en başarılı tablosu olarak gösterilen en önemli eseri Mona Lisa olarak bilinir. Da Vinci, 1503 tarihinde sfumato tekniğiyle yaptığı 77x53 cm büyüklüğündeki tabloyu, yapım aşamasında hiç yanından ayırmayarak, gittiği her yere götürdü. Piramit ve geometrik şekillerin kullanılmasıyla oluşan tablodaki kadın yüzünün nasıl bir duygu ifadesi içerdiği halen tartışılıyor.

İtalya'nın Floransa kenti yakınlarındaki Anchiano köyünde 15 Nisan 1452 tarihinde dünyaya gelen Da Vinci, en çok ressam kimliğiyle tanınsa da aynı zamanda astronom, matematikçi, heykeltıraş, filozof, mimar, mühendis ve bilim insanı olarak yaptığı çalışmalarla biliniyor.

Kariyerinin neredeyse tamamını İtalya'da yapan Da Vinci, daha sonra bu ülkede kendisine gereken değerin verilmediğini düşünerek, dönemin Fransa Kralı 1. Fransuva'nın davetiyle 64 yaşında Amboise'ye taşınmış ve hayatının son yıllarını buradaki Clos Luce Kalesi'nde geçirmişti.

Mona Lisa...

Ünlü ressamın en bilindik ve ikon haline gelen meşhur tablosu: Mona Lisa...

Son Akşam Yemeği

Milano Dükü Lodovico Sforza'nın talebi üzerine Da Vinci'nin yaptığı Son Akşam Yemeği, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinde önce yediği son akşam yemeğini anlatır. Milano'daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi'nde bulunan boyutu 4,5x8,8 metre olan dünyaca ünlü fresk, İsa'nın havarileriyle birlikte yemek yiyip, şarap içerken tasvir edilmesi sebebiyle Hristiyan dünyasında uzun yıllardır tartışma konusu olagelmiştir.

Beşaret Tablosu

Da Vinci'nin Beşaret adlı tablosu İncil'den esinlenerek yapılan bir tablo olup, Cebrail meleğinin Meryem Ana'nın karşısında diz çökerek bir haberi müjdelemesini içerir. Tablo, Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde sergilenmektedir.

Vitruvius Adamı Venedik

Anatomi alanında da çalışmalar yapan ve insan kadavralarını inceleyen Da Vinci, Vitruvius Adamı adını verdiği çizimiyle insan vücudunun oranlarını ön plana çıkarmıştır. 1492'de yapıldığı tahmin edilen çıplak erkek figürü olan Vitruvius Adamı, Venedik kentindeki Akademi Galerisi'nde sergileniyor.

Da Vinci, Fransa'ya giderken kendisinin en çok sevdiği 3 eserini (Mona Lisa, Kayalıklar Bakiresi, Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile) yanında götürürken, bu eserler bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.