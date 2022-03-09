Euro
16.01
1.32%
Dolar
14.64
1.28%
Altın
962.55
0.89%
Borsa
2042
1.50%
Bitcoin
610.381
8.27%
BTXN Coin
38.35
0.55%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Ünlü piyanist Anjelika Akbar'dan çağrı

    Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, 13 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için çağrıda bulundu.
    • AA
    • 09.03.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ünlü piyanist Anjelika Akbar'dan çağrı

    Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Osmangazi Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde konser verdi.

    Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda bahar ve zarafet günü olduğuna dikkati çekti.

    Böyle özel ve anlamlı bir günde konsere gelenlerle bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Akbar, şu ifadeleri kullandı:

    "ÜZÜLÜYORUM"

    "Konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp, hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum.

    Ünlü piyanist Anjelika Akbar dan çağrı #1

    İYİ BİR DÜNYA ÖZLEMİ

    Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de derki 'Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür' İnşallah hep öyle olur."


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse yatırımı ile adım at!

    Galatasaray'da kale Inaki Pena'ya emanet
    Futbol

    Galatasaray'da kale Inaki Pena'ya emanet

    BM: Ukrayna'da en az 474 sivil öldü
    Dünya

    BM: Ukrayna'da en az 474 sivil öldü

    Görüş Bildir