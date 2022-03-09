Ünlü piyanist Anjelika Akbar'dan çağrı

Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, 13 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için çağrıda bulundu.

Türkiye vatandaşı ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Osmangazi Belediyesinin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde konser verdi.

Konserine başlamadan önce kısa bir konuşma yapan Akbar, her yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda bahar ve zarafet günü olduğuna dikkati çekti.

Böyle özel ve anlamlı bir günde konsere gelenlerle bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Akbar, şu ifadeleri kullandı:

"ÜZÜLÜYORUM"

"Konser öncesinde dünyanın son zamanlarda yaşadığı durumla ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya doğumlu. Ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sistemi üzerindeki dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz aynı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp, hepimizin bu gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen. Rusya-Ukrayna savaşında her iki ülkenin de ferdi olarak büyük bir üzüntü yaşıyorum. Savaşın son bulması için çağrıda bulunuyorum.





İYİ BİR DÜNYA ÖZLEMİ

Çünkü bu evrende geçerli olan en önemli kural, kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Hepimiz bu kurala göre yaşarsak işte o zaman bu dünya cennete dönüşür. Manevi büyüklerimiz de derki 'Cennet cennet diye arama, bulunduğun yeri cennete dönüştür' İnşallah hep öyle olur."

