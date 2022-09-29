Ünlü şarkıcı Mariza, İstanbul ve Ankara'da konser verecek

Üst üste 3 kez BBC tarafından Avrupa'nın En İyi Sanatçısı ödülüne layık görülen Mariza, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Bugüne kadar dört kıtada, dünyanın saygın konser salonlarında hayranlarıyla buluşan Mariza, yaptığı açıklamada, daha önce sayısız kez geldiği Türkiye'den her defasında çok güzel anılarla döndüğünü söyledi.

Başarılı sanatçı, Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Özellikle İstanbul'u Lizbon'a çok benzetiyorum. Türk mutfağının benzersiz yemeklerini yemek de bana çok keyif veriyor" dedi.

"Sevilen şarkılarımdan oluşan bir repertuvar hazırladım"

AA'da yer alan habere göre; İstanbul ve Ankara'daki konserlerinde Mariza Sings Amalia başta olmak üzere diğer tüm albümlerimden sevilen şarkılarını seslendireceğini kaydeden Mariza, "Bence en önemli şey birlikte olmak, müziği paylaşmak. Kariyerimin 20 yılını geride bıraktım. Gerçekten derinden hissettiğim ve Türkiye'deki dinleyicilerimin de çok sevdiği şarkılarımdan oluşan bir repertuvar hazırladım" ifadelerini kullandı.

AKM ve CSO Ada'da konser verecek

Grammy'e 3 kez aday gösterilen sanatçı, Fado müziğini ve bu müziğin geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor.

UNESCO'nun Kültürel Miras listesine aldığı Fado geleneğine çağdaş bir yorum katan Mariza, Lizbon'un Mouraria kasabasında dünyaya geldi.

Sanatçı Mariza, 1999'da ünlü Fado şarkıcısı Amalia Rodrigues'in adını taşıyan vakıf tarafından Fado'nun Sesi ilan edilirken, Portekiz kültürünü yurt dışında en iyi temsil eden sanatçı unvanı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 2 Ekim'de AKM'de konser verecek olan sanatçı, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında da 3 Ekim'de CSO Ada Ankara'da sahne alacak.