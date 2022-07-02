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    Van'da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısı

    Gürpınar ilçesinde 3 bin 300 rakımlı dağda Urartulularda yönetici sınıfın kullandığı değerlendirilen kale kalıntısı tespit edildi.
    • 02.07.2022 - 10:42
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    Van'da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısı

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığındaki kazı ekibi, ilçedeki tarihi yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması amacıyla Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi'ni başlattı.

    AA'da yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Örmeli Mahallesi'ne giden kazı ekibi, 3 bin 300 rakımlı Kara Dağ'a tırmandı.

    Van da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısı #1

    Yeni kale kalıntısı

    Profesyonel dağcı Mustafa Bingöl'ün rehberliğinde yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan arkeolog, antropolog, sanat tarihçilerinden oluşan 10 kişilik ekip, bölgedeki yüzey araştırmaları sırasında Urartular dönemine ait antik yol ve yeni bir kale kalıntısı tespit etti.

    Kaya ve kum taşlarından yapılan yaklaşık bir kilometrelik antik yol ile 70 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki kale kalıntısında 7 metre çapında büyük sarnıç, surlar ve çok sayıda seramik kalıntıları da bulundu.

    Urartu yönetici kesiminin kullandığı değerlendirilen kalenin Demir Çağ'da da farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığı belirlendi.

     


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