Vizyona girecek filmler

Bu hafta sonu biri yerli altı yeni film vizyona girecek. Kenneth Branagh'ın yönettiği, 7 dalda Oscar'a aday gösterilen Belfast de gösterime girecek.

Kenneth Branagh'ın yönettiği Belfast adlı filmin başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill oynuyor.

Hafızanın gücü hakkında neşeli bir hikayeyi anlatan siyah-beyaz film, 1960'ların sonlarında Kuzey İrlanda'da yaşanan bir hikayeyi işliyor.

7 dalda Oscar'a aday olan 2021 yapımı film, bu yıl 75'incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nde Yılın En İyi İngiliz Filmi ödülünü aldı.

İşte haftanın filmleri...

KAYIP ŞEHİR

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt'in başrollerinde oynadığı Kayıp Şehir, bu hafta izleyiciyle buluşacak filmler arasında.

ŞANS TANRIÇASI

Ferzan Özpetek'in yönettiği Şans Tanrıçası, hastalığıyla ilgili kontroller için birkaç gün hastanede kalacağından çocuklarını yakın arkadaşlarına bırakan bir kadının hikayesini odağına alıyor.





ELİFFEL

Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps ve Armande Boulanger gibi isimlerin rol aldığı Eiffel, tarihi bir biyografiyi beyaz perdeye taşıyacak. Martin Bourboulon imzalı film, 300 metre uzunluğuyla 42 sene boyunca dünyanın en yüksek yapısı unvanını koruyan Eyfel Kulesi'nin bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Almanya, Belçika ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu Caroline Bongrand imzası taşıyor.

ARAF 5: AİLE

Uğur Kaplan'ın yönettiği, Hazal Özbal, Ezgi İrem Mutlu, Doğukan Oltulu ile Levent Kahraman'ın oynadığı Araf 5: Aile yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

KOCAYAAK VE AİLESİ

Ben Stassen ve Jeremy Degruson tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki devam filmi Kocaayak ve Ailesi, bir araya gelen Kocaayak ile ailesinin doğayı korumak için atıldıkları serüveni konu ediniyor.

