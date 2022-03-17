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    Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, katıldıkları seramik kursunda yaptıkları eserlerle ülkelerinin tanıtımına katkı sağlayacak.
    • AA
    • 17.03.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:38
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    Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile OMÜ iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, akademik yıl başında üniversitedeki yabancı öğrencilere yönelik akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi amacıyla seramik kursu açıldı.

    Çeşitli bölümlerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören 33 yabancı öğrenci, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Aslan danışmanlığında gönüllü olarak haftada bir gün katıldıkları seramik kurslarında ülkelerine özgü eserler üretmek için çalışma gerçekleştiriyor. Kursun akademik yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

    Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak #1

    Doç. Dr. Aslan, kurslara yabancı öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

    "KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"

    Yabancı uyruklu öğrencilerin istekleri doğrultusunda seramik kursu açtıklarını belirten Aslan, "Keyifli, eğlenerek vakit geçiriyoruz. Akademik olmayan, daha çok sanatsal etkinlikler oluyor. Bunu bir ders edasıyla yapmıyoruz. Kültürlerin bir araya gelmesi, dostlukların, arkadaşlıkların gelişmesi adına verimli bir süreç yaşıyoruz." dedi.

    Yabancı öğrenciler seramik eserlerle ülkelerini tanıtacak #2

    "SERGİ AÇACAĞIZ"

    Öğrencilerin kursa severek geldiğini, kendisinin de onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Aslan, "Ülkelerinde önem taşıyan, beğeni kazanan, önem teşkil eden model, motif, desen varsa bunlar üzerinde çalışma yapmalarını istedim. Güzel bir şey ortaya çıkacak. Sonunda çok güzel karma bir sergiyle bunu sonlandıracağız." diye konuştu.


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