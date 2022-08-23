Petrol
97.75
1.32%
Euro
17.9958
0.10%
Dolar
18.1268
0.34%
Altın
1.013
0.55%
Borsa
3105
0.00%
Bitcoin
391.998
0.76%
BTXN Coin
5.48
0.55%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Yassıtepe Höyüğü'nde 5 bin yıllık mühür bulundu

    İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'nde, 5 bin yıllık mühür ile takı konulduğu düşünülen 2 bölmeli kutu bulundu.
    • 23.08.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yassıtepe Höyüğü'nde 5 bin yıllık mühür bulundu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'nde son olarak 5 yıllık mühür ile 'Pyxis' adı verilen 2 bölmeli kutu bulundu.

    Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Bu yıl da neolitik dönemden Tunç çağına kadar birçok eser çıkardık. Son olarak çok nadir bir eser bulduk. Bu bir mühür. Kentin kurulan ilk ticari alanında ortaya çıkardık. 5 bin yıllık bir mühür."

    Yassıtepe Höyüğü nde 5 bin yıllık mühür bulundu #1

    Yassıtepe Höyüğü nde 5 bin yıllık mühür bulundu #2

    "Pişmin topraktan yapılmış"

    DHA'da yer alan habere göre; Derin; "Pişmiş topraktan yapılmış. Boyna asılarak taşınan mühür cinsi. Yaklaşık 3 santimetre çapında. Önemli, son derece nadir. Sadece ticari yaşamın olduğu alanlarda olabiliyor. Ticaret yollarındaki Troya gibi veya İç Anadolu'daki bazı yerleşim alanlarında bunları görebiliyoruz.

    Yassıtepe Höyüğü nde 5 bin yıllık mühür bulundu #3

    Yassıtepe Höyüğü nde 5 bin yıllık mühür bulundu #4

    Yassıtepe Höyüğü nde 5 bin yıllık mühür bulundu #5

    Ortaya çıkarılan ikinci mühür

    "Yassıtepe'deki bu eser, Troya'dan sonra kıyı Ege bölgesinde çıkan ikinci mühür. Bir örneği Troya'da var, ikincisi de burada bulundu. Mühür ticari yaşamda, günümüzde olduğu gibi kullanılıyor. Bir hamura ya da kile basarak kullanılıyor. O ticari faaliyeti belgelendirmek üzere kullanılıyor." dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Fenerbahçe'den transferde dev gelir
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe'den transferde dev gelir

    Kayseri’de, eşini öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı
    3. Sayfa

    Kayseri’de, eşini öldüren şahsın ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

    Görüş Bildir