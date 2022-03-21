Yerebatan Sarnıcı mayısta ziyarete açılıyor

İstanbul’un en önemli turistik merkezlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda, yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Bizans döneminden günümüze ulaşan ve İstanbul'un en gizemli yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tarih boyunca birden fazla kez restorasyon geçirdi. Toplam 9 bin 800 metrekare alanı kaplayan ve yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesi bulunan sarnıçta 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ise sonuna yaklaşıldı.





IŞIKLANDIRMA İŞLEMİ YAPILDI

Mayıs ayının sonunda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak olan sarnıcın yüzde 95'i tamamlanırken, beklenen İstanbul depremine karşı güçlendirilen bin 500 yıllık sarnıca yeni bir yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemi yapıldı.