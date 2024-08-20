Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez müze olarak ziyarete açılan saray günde ortalama 7 bin 500 ziyaretçi ağırladı.

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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi gezdi.

Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Yıldız Sarayı'nda günlük ortalama 7 bin 500 kişi ağırlandı.

Yıldız Sarayı’nı ziyaret edenlerin sayısı, geçtiğimiz hafta sonu ise zirveye ulaştı.

Pazar gününü Yıldız Sarayı’nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9 bin 584 olarak kayıtlara geçti.

TARİHTE İLK KEZ ZİYARET EDİLİYOR

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze – saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı’nda; Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid’in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez ziyaret edilebiliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Kapıları dünyaya kapanan ve yaklaşık 100 yıl sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti’nin son yönetim merkeziydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül'e kadar ücretsiz bir şekilde halkın ziyaretine açık olacağını açıklamıştı. Saray, pazartesi dışında her gün 9.00 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)