Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Yıldız Sarayı'nı 26 günde 197 bin kişi gezdi.
Pazartesi dışında haftanın her günü gezilebilen Yıldız Sarayı'nda günlük ortalama 7 bin 500 kişi ağırlandı.
Yıldız Sarayı’nı ziyaret edenlerin sayısı, geçtiğimiz hafta sonu ise zirveye ulaştı.
Pazar gününü Yıldız Sarayı’nda tarih ve doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin sayısı 9 bin 584 olarak kayıtlara geçti.
TARİHTE İLK KEZ ZİYARET EDİLİYOR
Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmalarının ardından müze – saray olarak kapılarını açan Yıldız Sarayı’nda; Büyük ve Küçük Mabeyn Köşkü, Çit Kasrı, Limonluk Kasr-ı Hümayunu, Sultan II. Abdülhamid’in şahsi kütüphanesi ve Has Bahçe tarihinde ilk kez ziyaret edilebiliyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1 EYLÜL'E KADAR ÜCRETSİZ ZİYARET EDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI
Kapıları dünyaya kapanan ve yaklaşık 100 yıl sonra ziyarete açılan Yıldız Sarayı, Osmanlı Devleti’nin son yönetim merkeziydi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı'nın 1 Eylül'e kadar ücretsiz bir şekilde halkın ziyaretine açık olacağını açıklamıştı. Saray, pazartesi dışında her gün 9.00 – 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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