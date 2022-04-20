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    Yöresel Dokuma Atlası Sergisi, İstanbul'da kapılarını açtı

    Anadolu'nun yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirerek geçmişi asırları aşan dokuma hafızasını gün yüzüne çıkaran Türkiye Dokuma Atlası Sergisi, İstanbul Tophane-i Amire'de kapılarını açtı.
    • 20.04.2022 - 09:24
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    Yöresel Dokuma Atlası Sergisi, İstanbul'da kapılarını açtı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların uluslararası alanda tanıtımı amaçlanıyor.

    Yöresel Dokuma Atlası Sergisi, İstanbul da kapılarını açtı #1

    Olgunlaşma enstitülerinin yenilenme çalışmalarının bir ürünü olarak hazırlanan Türkiye Dokuma Atlası Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

     


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