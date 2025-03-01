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AA & Ensonhaber

Antalya, deniz, güneş ve kumun ötesinde doğa, tarih, kültür, sağlık, spor ve kongre turizmiyle de dikkat çekerken, gastronomi alanında da önemli adımlar atılmakta. Kentteki ünlü şefler, çeşitli çalıştaylarda bir araya gelerek mutfak kültürüne katkı sağlarken, 5 yıldızlı otellerin aşçıları da misafirlerine yeteneklerini sergiliyor.

TURİSTLER, 52 FARKLI LEZZETİ TATMA FIRSATI BULDU

Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otel, gastronomi turizmine katkıda bulunarak, Anadolu’nun farklı lezzetlerini dünya ile buluşturmayı amaçlıyor. Otelin aşçıları, Yörük kültürüne ait yemekleri mutfaklarında hazırlayarak, yerli ve yabancı turistlere sundu. Toyga çorbası, gebe böreği, Yörük testi kebabı, elmalı eğeli bamya, darı dövmesi, kuzu içindeki dolmalar, pöç, ebe çöreği, keşkek ve haşhaş helvası gibi 52 farklı tat, turistlerin beğenisine sunuldu.

GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI

Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, Türk mutfağının zenginliğine dikkat çekerek, bu lezzetlerin daha fazla tanıtılmasının önemine vurgu yaptı. Daha önce Türkiye genelinden yöresel yemekleri misafirlerine tanıttıklarını belirten Gökmenoğlu, Yörük yemeklerini de bu etkinlikle öne çıkardıklarını söyledi. Yörüklerin geleneksel yemeklerini ve dağlardan getirilen peynirleri misafirlere sunarak, Türk mutfağının tarihsel derinliğini anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Gökmenoğlu, "Turistlerin, burada bulamayacakları tatları deneyimlemelerini sağlıyoruz. Yörük yemekleriyle, Türk kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmaya çalışıyoruz. 52 çeşit yemekle misafirlerimize unutulmaz bir deneyim sunduk" diye konuştu. Hem yerli hem de yabancı turistlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten şef, "Tatilde insanlar farklı kültürleri keşfetmek istiyor. Türk mutfağını bu şekilde yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak çok önemli" dedi.

KIRSAL KALKINMAYA KATKI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, gastronomi etkinliklerinin kırsal kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Yöresel yemeklerin yabancılarla buluşturulmasının, kırsal alandaki üretimi teşvik edeceğini vurgulayan Özçatalbaş, "Bu tür etkinlikler, kırsaldaki insanların alternatif geçim kaynakları bulmasına yardımcı olabilir. Türk mutfağının derinliklerini tanıyan yabancı turistler, yalnızca alıştıkları lezzetleri değil, kültürün kendisini de deneyimlemiş oluyor" şeklinde konuştu.

Bu tür organizasyonların sürdürülebilir kalkınma için önemli olduğunu belirten Özçatalbaş, kırsal alanlardaki üreticiye destek sağlanmasının ekonomiye fayda sağlayacağını ifade etti.