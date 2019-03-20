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Kültürlerin çatışması: Felatun Bey ve Rakım Efendi

Yazar Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı romanından uyarlanan aynı isimli tiyatro oyunu, Batı alafrangasını ele alıyor.

Özel İçerik | 20.03.2019 - 09:32..
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Kültürlerin çatışması: Felatun Bey ve Rakım Efendi

Osmanlı Devleti'nde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile pek çok yenilik yaşandı. Edebiyat da bu yeniliklerden biri oldu.

Osmanlı'da roman türünde teknik ve biçim bakımından zayıf eserler verildi. Sonraki zamanlarda daha okunası ve klasikleşmiş kitaplar yayınlanmaya başlandı.

Osmanlı'nın önemli aydınlarından Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi romanı, Batı hayranlığını yaşayarak onlar gibi davranan Felatun Bey ve kendi değerlerine sıkı sıkı bağlı kalan Rakım Efendi'nin çatışmasını konu ediniyor. Yaklaşık 3 saat süren oyun, iki perdeden oluşuyor.

GALASI YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bu güzel romanı tiyatroyaya uyarlayarak izleyicilerine sundu.

Selçuk Soğukçay'ın yönettiği oyunun galası, 11 Mart Pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleşti. Katılımın oldukça yoğun olduğu oyunda Rakım Efendi'ye, sevilen oyuncu Bekir Aksoy hayat verdi.

Oyuncuların üstün performansı ve oyunun kalite kokan havası, tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ben de Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi izlemek için önceden yerimi ayırttım.

Kültürlerin çatışması: Felatun Bey ve Rakım Efendi

MİRASYEDİ BİR TİP: FELATUN BEY

19. yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey; görüntü itibarıyla modern, iç dünyası itibarıyla yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir.

Felatun Bey'in bütün uğraşı Beyoğlu'nda eğlenip, kadınlarla vakit geçirmektir. Bunun için babasından kalan mirası hesapsızca harcayan, Batı hastalığına yakalanan tabiri caizse zampara bir tiptir.

Günün birinde bütün mirasını eğlencede kaybeden Felatun Bey'in, içine düştüğü dramatik durumunu izlemelisiniz.

Kültürlerin çatışması: Felatun Bey ve Rakım Efendi VİDEO

RAKIM EFENDİ'NİN DÜNYASI

Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından binbir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir.

Rakım Efendi, Felatun Bey'e nazaran kendi ekmeğini taştan çıkartan, kimseye muhtaç olmadan yaşamayı seçen çalışkan bir gençtir.

Kısa sürede yaptığı işlerle takdir toplayan Rakım Efendi, çevirdiği kitaplarla ve verdiği özel derslerle hayatını yoluna koyar.

Kültürlerin çatışması: Felatun Bey ve Rakım Efendi

YANLIŞ BATILILAŞMA

Bu ikilinin yolu, yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Eser; Tanzimat'ı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız yanlış batılılaşma konusunu, ironik bir yaklaşımla ele alıyor. Şehir Tiyaroları'nda sahnelenen bu keyifli oyunu izlemenizi şiddetle öneririm.

Kültürlerin çatışması: Felatun Bey ve Rakım Efendi

Ergül Tosun

[email protected]

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