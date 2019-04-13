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Kulu’da halk yağmur duasına çıktı

Konya'da yağışsız ve kurak geçen günler nedeniyle halk, yağmur duasına çıktı.

İHA | 13.04.2019 - 16:41..
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Konya'nın Kulu ilçesinde yağışsız ve kurak geçen günler nedeniyle ekili alanlarda mahsullerin istenilen verime ulaşmaması üzerine yağmur duasına çıkıldı.

HER NİSAN AYINDA YAĞMUR DUASINA ÇIKIYORLAR

İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu’nun vaazı ile kılınan öğle namazına müteakiben gerçekleşen yağmur duasına mahalle halkının yanı sıra çevre mahallelerden de vatandaşlar katıldı. Dua sonrası gıda yardımında bulunularak yemek ikram edildi.
Mahalle Muhtarı Alim Öztüre, her yıl nisan ayında yağmur duası için bir araya geldiklerini söyleyerek, katılanlara teşekkür etti.


Kulu’da halk yağmur duasına çıktı

Kulu’da halk yağmur duasına çıktı

Kulu’da halk yağmur duasına çıktı

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