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Kum yüklü kamyonun altında kalarak can verdi

Antalya'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 31.12.2018 - 20:38..
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Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi batı çevre yolu üzerinde Sadık Özkaynak (59), evinde bulunan saksılardaki çiçeklerde kullanmak üzere aldığı bir torba çiçek toprağını 07 FJ 786 plakalı motosikletine koyarak Duraliler Kavşağı’ndan Kepezüstü’ne doğru yola çıktı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAMYONUN ALTINDA KALDI

Özkaynak, batı çevre yolu üzerinde 30 yaşındaki F.B.’nin kullandığı ve aynı yönde seyreden kum yüklü 07 MVR 02 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle sağ tarafından altına girdi. Kamyonun sağ iki tekeri motosiklet sürücüsü Özkaynak’ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkaynak’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü F.B. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kum yüklü kamyonun altında kalarak can verdi

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