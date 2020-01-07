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Kuma olarak aldığı kadın tarafından dolandırıldı

Şanlıurfa’da yaşayan mevsimlik tarım işçisi, kuma olarak aldığı kadın tarafından dolandırıldığını iddia etti. İşçi, kadından şikayetçi oldu.

DHA | 07.01.2020 - 12:07..
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi’nde yaşayan mevsimlik tarım işçisi Ömer K., 6 yıldır evli olduğu Suriyeli eşinden doğan 1 erkek çocuğunun ardından başka çocuğu olmaması üzerine kuma arayışına girdi.

Bir arkadaşının tanıştırdığı Emine S., Ömer K.'ye bir aylık evlilik yapmış teyzesi Berivan'ı kendisiyle evlenmesi için ikna ettiğini söyledi.

Kuma olarak aldığı kadın tarafından dolandırıldı

18 BİN TL İSTEDİ

Bunun üzerine anlaşan Ömer K., 2 ay önce şahitler huzurunda Suruç ilçesinde dini nikahla Berivan'la evlendi. Berivan'a 10 bin liralık altın, 20 bin liralık beyaz eşya, cep telefonu alarak ayrı bir ev kiralayıp döşeyen Ömer K., yaklaşık 70 bin lira masraf yaptı. Evliliklerinin ilk haftasında Berivan'ın "Çok borcumuz var. Benim mi çalışmam gerekiyor?" diyerek 18 bin lira daha istemesi üzerine Ömer K., bu parayı ödemedi.

Kuma olarak aldığı kadın tarafından dolandırıldı

"SURİYELİ EŞİM DE BENİ BIRAKIP ÜLKESİNE DÖNECEK"

Bu konuşmanın ardından eve gelen Ömer K., kadının kayıplara karıştığını ve eşyaların olmadığı fark edince durumu polisi bildirdi. Evlendiği kadının gerçek adının Gülizar H. olduğunu ve dolandırıldığını söyleyen Ömer K., "Yaklaşık 70 bin lira bunlar beni dolandırdı. Polise şikayetçi oldum. Benim başıma gelen bu dolandırıcılık olayından dolayı oldukça mağdur oldum. Şimdi Suriyeli eşim de beni bırakıp ülkesine dönecek, ne yapacağımı şaşırdım." diye konuştu.

Kuma olarak aldığı kadın tarafından dolandırıldı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayet üzerine soruşturma başlatan polisin çalışması devam ediyor.

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