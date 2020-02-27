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Kuma olmayı reddeden kadını öldüren adam tutuklandı

Zeliha Armağan'ı başına taşla vurarak öldüren O.Ç. tutuklandı. Zanlı verdiği ifadesinde, "Zeliha'nın başına taşla vurduğum sırada yanında çocukları da vardı" dedi.

DHA | 27.02.2020 - 11:24..
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Adana'nın Pozantı ilçesinde evli olan O.Ç., Zeliha Armağan ile evlenmek istemiş, 2 çocuk annesi Armağan ise kuma gitmeyi kabul etmemişti.

Daha sonra Armağan'ı arayıp ulaşan O.Ç., "Ben seni seviyorum. Yerini söyle gelip seni alayım." diyerek, teklifi kabul eden Armağan'ı almak için kayınpederi H.Ç. ile İzmir'de buluşup, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkmıştı.

KUMA OLMAYI KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜ

Pozantı ilçesine geldikleri sırada, vazgeçtiğini söyleyen Armağan'a sinirlenen O.Ç., genç kadını uçurumdan attıktan sonra başını taşla ezerek öldürmüştü.

Şüpheli O.Ç., daha sonra Suriye'ye kaçma planı yaparken Şanlıurfa'da yakalanıp, kayınpederi H.Ç. ile Adana'ya getirilerek gözaltına alınmıştı.

Kuma olmayı reddeden kadını öldüren adam tutuklandı

"BENİ ÖLDÜRME DİYE YALVARDI, YANINDA ÇOCUKLARI DA VARDI"

Gözaltına alınan O.Ç.'nin, sorgusunda verdiği ifadede, "Zeliha bana seninle gelmekten vazgeçtim deyince öfkelendim. Kayınpederim H.Ç.'yi bir dinlenme tesisinde bıraktım. Zeliha bana, 'Beni bırak, ben çoçuklarımı alıp gideceğim' deyince yerdeki taşla başına vurdum. O sırada Zeliha'nın çocukları da vardı. Taşla vurunca Zeliha uçurumdan aşağı düştü. Ölmediğini görünce, tekrar yanına gittim 'Beni öldürme' dedi. Ben de başına tekrar taşla vurup öldürdüm." dediği öğrenildi.

O.Ç., sorgusunun ardından tutuklandı. Genç kadının cesedi ise otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak defnedildi.

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