Kumanda pilini yutan 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Adalet Bakanı Gül: Pendik'te hamile kadının araç içinde yaşadığı bu vakayı hiçbir vicdan kabul edemez

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Edebiyatımızda özel bir yeri olan isimlerin asıl meslekleri

Onlar, edebiyatımızda özel bir yer edinmiş yazar ve şairler… Peki onların edebiyata atılmadan önceki meslekleri nelerdi?