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Kumanda pilini yutan 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'da kumandadan çıkardığı pili yutan 10 yaşındaki Ömer Abdullah, hastanede tedaviye alındı.

DHA | 09.07.2019 - 15:53..
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Minik Ömer, kumandayla oynarken pilini çıkarıp ağzına attı. Bir anda boğazına kaçan pil, Ömer'i bir süre nefessiz bıraktı.

YEMEK BORUSUNA SIKIŞTI

Durumu fark eden ailesi, hemen 112'yi aradı. Ömer, gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Yemek borusuna sıkışan pil, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çocuğun bağırsaklarına indirildi. Ömer, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Pilin burada, kolonoskopi yöntemiyle çıkarılacağı bildirildi.
Kumanda pilini yutan 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kumanda pilini yutan 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

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