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Kumbaradaki 170 TL'yi Milli Dayanışma'ya bağışladılar

Erzincan'da yaşayan Eymen kardeşler, biriktirdikleri parayı koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya bağışladı.

İHA |
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Kumbaradaki 170 TL'yi Milli Dayanışma'ya bağışladılar

Erzincan’da yaşayan Esila ve Emir Eymen kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüsle mücadeleye yönelik "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" çağrısıyla başlatmış olduğu ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na biriktirdikleri harçlıklarıyla destek verdi.

11 yaşındaki Esila ile 7 yaşındaki Emir Eymen, birlikte tatile gidebilmek amacıyla kumbaralarında biriktirdikleri 170 TL’yi Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

POLİS, PARALARI TESLİM ALDI

155 polis hattına iletilen yardım talebi sonrasında polis ekipleri, Esila ve Emir Eymen kardeşlerin yaşadığı eve giderek, bağışlamak istedikleri paraların bulunduğu kumbarayı kendilerinden teslim aldı.

Kumbaradaki 170 TL'yi Milli Dayanışma'ya bağışladılar ViDEO

170 TL BAĞIŞLADILAR

Ardından ekipler, kumbara içerisindeki 170 TL’yi bankaya götürerek, Milli Dayanışma Kampanyası’na yatırdı.

Kumbaradaki 170 TL'yi Milli Dayanışma'ya bağışladılar

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