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Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

Ardahan'da yaşayan Fikriye- Fırat Ors çiftinin iki çocuğu olan Beray ile Defne, örnek bir davranışa imza attı.

DHA | 27.01.2020 - 09:16..
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Ardahan'da yaşayan 11 yaşındaki Beray ile 8 yaşındaki Defne Ors kardeşler, televizyonda izledikleri Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere, yardım elini uzattı.

BİRİKTİRDİKLERİ PARA İLE YARDIMDA BULUNDULAR

Ors kardeşler bölgeye yardım kampanyalarının yapıldığını duyunca, annelerinden yaklaşık bir yıldır biriktirdikleri iki ayrı kumbaralarını istedi.

Kumbaraları ile birlikte markete giden Beray ve Defne, satın aldıkları gıda maddelerini bir koliye doldurup bölgeye yardım götüren AFAD ekiplerine teslim etti.

Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler


''KUMBARADAN ÇIKAN 445 LİRAMIZIN YETTİĞİ KADAR GIDA ALDIK''

Yaptıkları yardımla çok mutlu olduklarını söyleyen Beray Ors, "Kardeşimle deprem görüntülerini televizyondan izlerken mağdur olanlara nasıl yardım edebiliriz diye düşündük. O sırada yardımların AFAD'a yapılması söylenince kardeşimle birlikte kumbaralarımdaki paralarla bizde bir şeyler alıp göndermek istedik. Markete gittik kumbaradan çıkan 445 liramızın yettiği kadar gıda maddesi aldık. Bunu koli yapıp AFAD'a teslim ettik. Yine para biriktirip yardım edeceğiz." diye konuştu

Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

Kumbaralarındaki parayla depremzedelere yardım ettiler

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