taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9575
Euro
6.5561
Altın
1571.4
Borsa
120148.57
Gram Altın
301.079
Bitcoin
54983.04

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Doruk Torkan, biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere yollamak için Kızılay Çorlu Şubesi'ne teslim etti.

AA | 29.01.2020 - 15:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan, Elazığ'da yaşanan depremi televizyonda izledikten sonra, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI DEPREMZEDELERE YOLLADI

Bunun üzerine annesi Serpil Torkan ile Kızılay Çorlu Şubesi'ne giden Torkan, kumbarasını deprem bölgesindeki depremzedelere yardım olarak gönderilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim etti.

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kumbaradaki paraları makbuz karşılığı teslim alarak, deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi


"ORADA BİZ DE OLABİLİRDİK, ONLARIN YARDIMA İHTİYACI VAR"

Torkan, yaptığı açıklamada, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdiği için mutlu olduğunu belirterek, ''Orada biz de olabilirdik. Onların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için kumbaramdaki paraları onlara yolladım.'' dedi.

Hasan Doruk'a kumbarasının yerine yeni Kızılay kumbara hediye edilirken, gönüllü üye olduğu için Kızılay yeleği de giydirildi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

"ISITICI VE BATTANİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE İHTİYAÇLAR DEVAM EDİYOR"

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Yılmaz, depremle ilgili yardım toplama kampanyalarının da devam ettiğini söyleyerek, ''Yardımları makbuz karşılığı toplamaya devam ediyoruz. Isıtıcı ve battaniye başta olmak üzere ihtiyaçlar devam ediyor. Onları toplayarak tırlar ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.'' dedi.

Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi


İlginizi Çekebilir
Lucca'daki taciz olayına iddianame
Bebek’teki Lucca adlı restoranda kadın çalışanın, mekanın müdürü tarafından taciz edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Elazığ'da kiralar iki katına çıktı
Fırsatçı ev sahipleri, emlakçıları bile çıldırttı. Vatandaşlar ise 'insaflı olun' çağrısı yaptı.
Ümraniye'de üvey anne dehşeti iddiası
14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey anne Y.T., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Vücudunda yanık oluşan genç kız ise tedavi altına alındı.
Ameliyata giden hasta, kaynakçıların arasından geçti
İstanbul Samatya Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlilerinin, dikkatsiz ve rahat tavırlarının paylaşıldığı o görüntüler oldukça tepki topladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

233
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

196
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

330
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

571
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

99
Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda

438
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir