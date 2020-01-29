Kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan, Elazığ'da yaşanan depremi televizyonda izledikten sonra, ailesine kumbarasında biriktirdiği paraları deprem bölgesine göndermek istediğini söyledi.

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI DEPREMZEDELERE YOLLADI

Bunun üzerine annesi Serpil Torkan ile Kızılay Çorlu Şubesi'ne giden Torkan, kumbarasını deprem bölgesindeki depremzedelere yardım olarak gönderilmek üzere Kızılay yetkililerine teslim etti.

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kumbaradaki paraları makbuz karşılığı teslim alarak, deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.





"ORADA BİZ DE OLABİLİRDİK, ONLARIN YARDIMA İHTİYACI VAR"

Torkan, yaptığı açıklamada, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdiği için mutlu olduğunu belirterek, ''Orada biz de olabilirdik. Onların yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için kumbaramdaki paraları onlara yolladım.'' dedi.

Hasan Doruk'a kumbarasının yerine yeni Kızılay kumbara hediye edilirken, gönüllü üye olduğu için Kızılay yeleği de giydirildi.

"ISITICI VE BATTANİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE İHTİYAÇLAR DEVAM EDİYOR"

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Yılmaz, depremle ilgili yardım toplama kampanyalarının da devam ettiğini söyleyerek, ''Yardımları makbuz karşılığı toplamaya devam ediyoruz. Isıtıcı ve battaniye başta olmak üzere ihtiyaçlar devam ediyor. Onları toplayarak tırlar ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.'' dedi.



